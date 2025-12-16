İmamoğlu: İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de

Tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Kent Ormanı'nda yapılanları anlatan bir video paylaştı ve "İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Şehrin ortasında yemyeşil bir alan yıllarca atıl bırakıldı. Adeta halktan saklandı.

Ta ki 2019 yılına kadar.

Biz geldik ve Atatürk Kent Ormanı’nı halka kazandırdık.

İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de”

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: