İmamoğlu İstanbul'da yaşam maliyetini açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşam maliyetini ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İstanbul'da 2021 Aralık ayından, 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte, yaşam maliyeti yüzde 112'yi aşan bir oranda arttı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde 'Sosyal Yardım Lansmanı'nda bir araya geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu, megakenette yaşam maliyetinin 2021 Aralık-2022 Aralık ayına kadar olan süreçte yüzde 112'yi aşan oranda arttığını dile getirdi.
İstanbulluların yaşadığı ekonomik krize dikkat çeken İmamoğlu, "Israrla sürdürülen yanlış ekonomi politikaları zorlu şartların içine soktu. bir kişinin inadı milyonlarca insanımızın yoksulluk çekmesine neden oldu. Çocukların aç kaldığı Türkiye görmemize neden oldu. Enflasyon canavarı eskisinden çok daha büyük bir sorun ve tabiri caizse doymaz bir canavar olarak geriye döndü" dedi.
"İSTANBUL'DA YAŞAM MALİYETİ 27 BİN 596 TL"
2022 yılında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 27 bin 596 TL'ye çıktığını dile getiren İmamoğlu, "Dört kişilik bir ailede, dört kişi de en az asgari ücretle çalışmalı ki, bunun üzerine çıksın. İstanbulluların yüzde 61, 'son üç ay içerisinde geçinebilecek kadar para kazanmadığını' söylüyor" ifadelerini kullandı.
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