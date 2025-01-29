İmamoğlu'ndan 3 gazetecinin gözaltına alınmasına tepki: 'Kumpas düzeni ortaya çıktı'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:06

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısının ardından, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesi yayınladıkları gerekçesiyle Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün utanç verici basınları, gazetecilik mesleğine saldırıya sesini dahi çıkaramayan medya kuruluşlarında aynı kişiyle röportaj yayınlanıyor, benimle ilgili yalan ifadelerle dolu 5 seneleri geçti. Ama Halk TV'deki gazetecilere ceza vermenin gayreti içindeler. Kilit taşı çekildi, kumpsa düzeni ortaya çıktı. Bilirkişi deşifre edildi. Büyük kaygı ve telaş içindeler. Bu telaşla baskı yapıyorlar. Bizi yıldırabileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar demokrasi kurulana kadar onlarla mücadelem devam edecek.

Sayın Bakan tam da beklediğim gibi konuştu. Ben de şimdi ona soruyorum; Sayın Bakan İstanbul'da sözün geçiyor mu, geçmiyor mu? Sakın öyle 'bağımsız yargı' diye tweet atma. Buna cevap ver. Umarım bu ülkenin aklı başında yargı mensuplarının tazyikiyle bu süreç sona erer ve gazeteciler özgürlüklerine kavuşur."