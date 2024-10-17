‘İmamoğlu milyonların sesi oldu’

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Ekim ayı ikinci oturumu Saraçhane’deki başkanlık binasında Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdaş başkanlığında toplandı. Oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “ahmak davası” tartışması çıktı.

Meclis gündemindeki oylamalardan önce söz alan CHP’li meclis üyeleri Ömer Rasim Şişman ve Tuğçe Çelik Karademir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “ahmak davasına” tepki gösterdi. Karademir konuşmasında, davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakimi Hüseyin Zengin’in İmamoğlu’na ceza vermeyeceği gerekçesiyle Samsun’a atandığını ve davada başka bir hakimin görevlendirildiğini hatırlatarak “İmamoğlu bu davayla, adalet arayan milyonların sesi haline gelmiştir” dedi. CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan da CHP’ye yönelik demokrasi eleştirilerine cevap verirken “CHP demokrasi konusunda büyük bedeller ödemiş ve demokrasiyi kurmuştur. Erdoğan’a siyasi yasağın kaldırılmasına yönelik sürecin önünü açan CHP’dir” diye konuştu.

PARK İBB’YE KAZANDIRILDI

Öte yandan oturumda AKP’nin Mecliste çoğunluk olduğu 2020’de İBB’nin ilgili birimlerine sorulmadan, Bahçelievler Belediyesi’ne 10 yıl süreyle tahsis edilen Kocasinan Parkı tekrar İBB’ye kazandırıldı.İBB’nin reklam yapmak için parkı geri almak istediğini öne süren AKP’li Muhammet Kaynar’a yanıt veren Özcan, “İmamoğlu’ndan önce İstanbullular yeşillikleri mezarlıklarda görüyordu” dedi.