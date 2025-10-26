İmamoğlu’na 'casusluk' soruşturması: CHP’den güvenlik önlemlerine tepki!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verecek.

İmamoğlu’na destek olmak için İstanbul Adliyesi’ne gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci açıklama yaptı.

Zeybek şunları söyledi:

“İmamoğlu’na bugüne kadar açılmış davalar ya da devam eden soruşturmalardan bir sonuç çıkmayacağını gören Savcılık makamı, şimdi yepyeni bir iddia ile akıl almaz, gerçekle bağdaşmayan bir iddia ile ‘casusluk’ ile suçlayarak bir soruşturma açtı. Bugün de buna ilişkin Savcılık ifadesi alınacak. Yarın önümüze ne gelecek, hangi iddia ile karşılaşacağız bilmiyoruz. Türkiye bir hukuk devleti mi yoksa demokrasiyi, siyasal sistemi yargı eliyle tümüyle değiştirmeye karar vermiş bir iktidarın oyuncağı mı olacak. Bütün bunları yaşayıp göreceğiz ama biz mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu masumdur, tek bir suçu vardır o da bugüne kadar girdiği tüm seçimlerde iktidar partisine karşı seçimleri kazanması ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı mutlak kazanıyor olmasıdır. İlk yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanacak olması en büyük suçu oluşturuyor. Binlerce polis tarafından Çağlayan Adliyesi’nin etrafındaki tüm yollar kesilmiş durumda. Niye bu kadar önlem alındı bunu da anlamak mümkün değil."

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da "Cumhurbaşkanı adayımıza güç vermek için burada toplandık. Lakin Sayın Ali Yerlikaya buraları polise, tomalara boğmuş. Yüzlerce polis ile yolları kesmiş durumda. İstanbullulara hayatı felç etmek istiyorlar bugün. Bu korkuyu, endişeyi, kaygıyı anlamlandıramıyoruz. Bunun takdirini milletimize bırakıyoruz. Biz hiçbir şekilde yılgınlık ve korku içinde bulunmayacağız" diye konuştu.

"SESİNİ KİMSELER DUYMASIN DİYE ALINMIŞ BUNCA GÜVENLİK ÖNLEMİ"

İstanbul Adalet Sarayı içerisinden alınan güvenlik önlemine tepkisini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, şunları söyledi:

“Adalet sarayları, vatandaşın; hak, hukuk, adalet aradığı yerlerdir. Bugün Çağlayan Adalet Sarayı’ndayız. Adında ‘adalet’ var ama saray tamamen burası. Çünkü içerisinde adalet yok. Yurttaşın, avukatın alınmadığı bir OHAL dönemini anımsatan, fazlaca güvenlik önlemlerinin olduğu bir gündeyiz. Bugün İBB Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ifade vermeye gelecek. Ekrem İmamoğlu’nu kimseler görmesin, sesini kimseler duymasın diye alınmış bunca güvenlik önlemi."

DİLEK KAYA İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU DA ADLİYE'DE

İstanbul Adalet Sarayı’na gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçlarla içeriye giremediklerini belirterek, “Arkadaşlar yapmayın böyle bir şey. Niye arabalarla almıyorsunuz? Yazık, gerçekten çok yazık” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bu arada, İstanbul Adalet Sarayı’na giriş yapan Dilek Kaya İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile bir araya geldi.