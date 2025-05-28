İmamoğlu’na ‘görünürlük’ yasağı… Sansüre ilk tepki gençlerden: İmamoğlu maskeleri her yerde!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılmasının talimatını vermişti.

CHP MASKE BASKILARININ OLDUĞU DOSYAYI PAYLAŞTI

CHP, bu kararın ardından 'İmamoğlu her yerde' çalışması başlatarak Ekrem İmamoğlu'nun tişört, pankart, maske baskılarının dosyalarının olduğu bir link yayınladı.

Afiş ve görselleri yasaklanması sonrası İstanbul'da halk toplu taşıma araçlarına Ekrem İmamoğlu maskeleri takarak binmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirilmişti. CHP'li vekiller, İmamoğlu'na destek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı asmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik afiş ve görsel yasaklarını protesto etmek amacıyla TBMM'de partisinin grup toplantısında 'Free İmamoğlu' pankartı açmıştı.