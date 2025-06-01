İmamoğlu’ndan 86 milyona mesaj: Huzurun ve barışın sözünü veriyoruz

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Yurdumuzun her köşesinde 86 milyon insanımız için huzurun ve barışın sözünü veriyoruz” mesajını verdi.



Ekrem İmamoğlu'nun yeni X hesabı “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi”nden yeni bir paylaşım geldi.

Videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Yurdumuzun her köşesinde 86 milyon insanımız için huzurun ve barışın sözünü veriyoruz”





