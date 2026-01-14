İmamoğlu’ndan AKP’ye ‘31 Mart’ göndermeli yanıt: ‘Şimdiden kaybetme kampanyanız hayırlı olsun’

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsinin istendiği İBB davasının ilk duruşması 9 Mart 2026'da görülecek.

Söz konusu davaya kısa bir süre kala AKP İstanbul’da İBB’ye karşı propaganda yaptığı afişler astı. Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bu afişlere 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlere gönderme yaparak yanıt verdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

“31 Mart 2019 gecesini hatırlarsınız. İstanbul’un her tarafında kazandık afişleri asıldı.

Ama afişlerde kazanan değil, kaybedenler vardı.

O gün hakikati aşındırmanın bedelini daha büyük kaybederek ödediler.

Hakikate bakmaya cesaret edemeyen iktidar, kara çalmaya, yalana, iftiraya sığınıyor.

Binlerce sayfa iddianame yazdınız, halka anlatamadınız.

Binlerce billboard’u gerçeği çarpıtan afişlerle donattınız, yine halka anlatamayacaksınız.

Çünkü hakikate ihanet eden, millete ihanet eder.

Oysa bu millet, kendi gerçeğini billboardlardan değil mutfağından biliyor. Pazardan biliyor. Okulda aç kalan çocuğundan, umutsuz gencinden, yoklukla sınanan emeklisinden biliyor.

Şimdiden KAYBETME kampanyanız hayırlı olsun.

İstanbul’da millet sizi hayatından sildi, şimdi sıra Türkiye’de.

Millet kazanacak!”

ERKEN ASTIKLARI AF İŞLERİ TOPLAMAK ZORUNDA KALMIŞLARDI

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sürecinde sonuçlar açıklanmadan AKP hızlı davranarak İstanbul'un birçok noktasında 'Teşekkürler İstanbul, gönül belediyeciliği kazandı' yazılı afişler asmıştı.

AKP'nin İmamoğlu karşısına çıkardığı adayı Binali Yıldırım ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerinin yer aldığı afişler, CHP'nin adayının kazanmasının ardından toplatılmıştı.