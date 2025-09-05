İmamoğlu'ndan Alaattin Köseler'in tahliyesine ilişkin ilk açıklama: 'Bütün arkadaşlarımız tahliye edilmeli!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesi üzerine sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargıya değil adaletsizliğe karşıyız.

"ASLOLAN TUTUKSUZ YARGILAMA VE MASUMİYET KARİNESİDİR"

En başından beri ifade ettiğimiz gibi her belediye başkanı hesap vermek zorundadır ve yargılanabilir. Ancak aslolan tutuksuz yargılama ve masumiyet karinesidir.

190 gündür tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler ve çalışma arkadaşlarının tahliye edilmesi sevindiricidir.

Ancak tutukluluğun cezalandırma aracı değil bir tedbir olduğu unutulmamalı, tutuklu yargılamanın hukuk sistemimize verdiği zarar göz önüne alınmalıdır.

"BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKLİLİĞİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUM"

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in bir an önce görevinin başına dönmesini diliyor, tutuklu bulunan diğer bütün belediye başkanlarımızın, bürokratların ve çalışma arkadaşlarımızın tahliye edilmesi gerekliliğini tekrar hatırlatıyorum.

HERKES İÇİN HER YERDE ÖNCE ADALET! ÖNCE HÜRRİYET!"