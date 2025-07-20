İmamoğlu'ndan 'Altan Öymen' mesajı: 'Gösterdiği onurlu duruş, demokrasi savunuculara ilham oldu...'

Türk basınının ve siyasetinin unutulmaz isimlerinden, CHP’nin beşinci genel başkanı, gazeteci ve gazetemizin yazarı Altan Öymen yaşamını yitirdi.

93 yaşındaki Öymen, yakın zaman önce geçirdiği başarılı akciğer ameliyatının ardından bir virüs enfeksiyonuna yakalanmıştı.

Öymen, İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altındaydı.

İMAMOĞLU’NDAN ‘ALTAN ÖYMEN’ MESAJI

Yakın tarihimizin tanığı olan Öymen’in ölümü siyaset ve basın dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Son olarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Öymen için bir taziye mesajı yayımladı.

“DEMOKRASİ SAVUNUCULARA İLHAM OLDU”

Mesajı “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından avukatları aracılığıyla yayımlanan İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı, gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gazetecilikten siyasete uzanan ömrü boyunca demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermedi. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrası susturulmak istenen basına karşı gösterdiği onurlu duruş, demokrasi savunuculara hep ilham oldu” dedi.

“PARTİMİZİN YENİDEN AYAĞA KALKMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNADI”

İmamoğlu, “1999’da CHP’nin zor bir döneminde genel başkanlığı üstlenerek partimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadı. Nezaketi, birikimi ve ilkeli duruşuyla her zaman örnek aldığımız bir isim olarak anılacak. Kederli ailesine, sevenlerine ve tüm partililerimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı, gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gazetecilikten siyasete uzanan ömrü boyunca demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermedi. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrası susturulmak istenen basına karşı gösterdiği onurlu duruş demokrasi savunuculara hep ilham oldu. 1999’da CHP’nin zor bir döneminde genel başkanlığı üstlenerek partimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadı. Nezaketi, birikimi ve ilkeli duruşuyla her zaman örnek aldığımız bir isim olarak anılacak. Kederli ailesine, sevenlerine ve tüm partililerimize başsağlığı diliyorum.”