İmamoğlu’ndan Ataşehir Belediyesi operasyonuna tepki: ‘İktidar, halka hizmeti suç sayıyor!’

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyona sert tepki gösterdi. İmamoğlu, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasını “siyasi baskı” olarak nitelendirdi.

İmamoğlu açıklamasında, iktidarın siyaset yapmayı ve halka hizmet etmeyi hedef aldığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşım yapan İmamoğlu’nun sözleri şöyle:

“Bugün bir kez daha görüyoruz ki, iktidar siyaset yapmayı, halka hizmet etmeyi, milletin iradesine sahip çıkmayı adeta suç saymaktadır.

Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşlarının gece yarısı operasyonuyla göz altına alınması bunun göstergesidir.

Bilinmelidir ki; bu baskılar, bu gözdağları, bizi bir milim bile geri attırmaz. Çünkü siz aslında birkaç siyasetçiyle, birkaç belediye başkanıyla değil; doğrudan milletin iradesiyle kavga ediyorsunuz. Ve o irade, günü geldiğinde sandıkta mutlaka hükmünü verecektir.

Ne yaparsanız yapın, sonunda o sandık kurulacak, pusulada milletin adayı da, milletin destek vereceği parti de olacak.

Hodri meydan!”