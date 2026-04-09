İmamoğlu’ndan ‘ateşkes’ değerlendirmesi: ‘Gerçek ihtiyaç kalıcı barış’

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında ABD-İran arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmamoğlu şunları yazdı:

"ABD ve İsrail’in başlattığı savaşın bedelini bölge ve dünya halkları ödüyor. Kırılgan ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplum seyirci koltuğundan kalkmalı, sorumluluk almalıdır. Pakistan’ın arabuluculuk rolünü takdir ediyorum. Ama gerçek ihtiyaç, geçici sükûnet değil, kalıcı barıştır. Türkiye ve tüm uluslararası aktörler tek taraflı dayatmalara boyun eğmeden diplomasiye güç vermelidir. Uluslararası hukuku ihlal edenler, bu savaşı başlatanlar ve halklara acı yaşatanlar tarihte hak ettikleri yeri alacaktır. En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir."