İmamoğlu'ndan dikkat çeken 19 Mayıs mesajı: 'Bazı anlarda mesele, başlamaya cesaret etmektir'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj paylaştı.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabından yapılan videolu paylaşımda İmamoğlu, cesaret vurgusu yaptı.

"BAZI ANLARDA MESELE, BAŞLAMAYA CESARET ETMEKTİR"

"Bu ülke, en zor zamanlarında bile vazgeçmeyenlerle kuruldu. Çünkü bazı anlarda mesele, başlamaya cesaret etmektir" diyen İmamoğlu, mesajına "19 Mayıs vazgeçmeyenlerin hikayesidir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!" notunu düştü.

