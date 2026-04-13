İmamoğlu'ndan 'Macaristan seçimleri' sonrası ilk mesaj: 'Hiçbir baskıcı lider yenilmez değildir'

Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Macaristan seçimlerine dair paylaşımda bulundu.

Maracistan'da gerçekleştirilen seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Viktor Orban seçimleri kaybetti.

Macaristan genel seçimlerinde, Başbakan Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti. Seçimi muhalefet lideri Peter Magyar yarışı açık ara kazandı.

Macaristan'da yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlara göre yarışı kaybeden Başbakan Viktor Orban, seçimi büyük farkla önde götüren Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar'ı telefonla arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşılan mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Macaristan korku yerine umudu, otokrasi yerine demokrasiyi seçti.

Bu gece Macar halkı Avrupa’ya ve dünyaya bir kez daha hatırlattı: Vatandaşlar özgürlüklerinden vazgeçmeyi reddettiğinde hiçbir baskıcı lider yenilmez değildir.

Silivri’deki bir cezaevi hücresinden, Macar muhalefet lideri Peter Magyar’e ve hukukun üstünlüğünü savunmak için sandık başına giden tüm seçmenlere en içten tebriklerimi gönderiyorum. Bu zafer; sandığın korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin, asla yenilmeyeceğine inanan hepimizindir.

İstanbul, Budapeşte’nin yanındadır. Rüzgâr yön değiştiriyor."