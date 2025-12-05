İmamoğlu'ndan 'seçme ve seçilme hakkı' paylaşımı: Kadınların olduğu her yer daha adil, daha güzel

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile Türk kadınlarına verilen seçme ve seçilme hakkına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşımda bulunan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kadınların olduğu her yer daha adil, daha güzel.

Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı 5 Aralık tarihi, Cumhuriyetimizin kararlılıkla attığı en güçlü adımlardan biridir. Kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetle…''