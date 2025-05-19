İmamoğlu'ndan videolu '19 Mayıs' mesajı: Atatürk'ün sözleriyle gençlere seslendi!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için videolu bir mesaj geldi.

GENÇLİĞE HİTABE'Yİ OKUDU

Paylaşımında gençlere Atatürk'ün sözleriyle seslenen İmamoğlu, "Gençliğe Hitabe'yi" okudu.





İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"'Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."