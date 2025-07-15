İmamoğlu'ndan 'yargı bağımsızlığı' vurgulu '15 Temmuz' mesajı: 'Bir daha yaşanmasın istiyorsak...'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

FETÖ'yle ilgili özeleştiri yapılmadığını vurgulayan İmamoğlu, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, "Bu ülkede bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, bir an önce, kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız" dedi.

"BİR AN ÖNCE, KURUMLAR VE KURALLAR ÜLKESİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz, bu toprakların gördüğü en karanlık gecelerden biridir.

Gazi Meclis’in bombalandığı, vatandaşın üzerine tankların yürütüldüğü o gece milletimiz, siyasi görüşü ne olursa olsun yan yana geldi, birleşti. Canı pahasına demokrasiyi savundu, darbecilere geçit vermedi.

O gece kurulan güçlü demokrasi cephesi, halkın iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağını tüm dünyaya gösterdi. Ama maalesef, devlet içinde yıllarca korunup kollanan, özenle büyütülen bu yıkıcı yapıya ilişkin bir özeleştiri bile yapılmadı.

Bu ülkede bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, bir an önce, kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız. Bir an önce, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız.

15 Temmuz’da, demokrasiye sahip çıkarken şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."