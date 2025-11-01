Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.11.2025 10:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Futbol taraftarını, emekçiyi, yoksulu, gençleri aldatamayacaksınız!'

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, başta yasadışı bahis soruşturması olmak üzere futbol dünyasındaki iddialarla ilgili başlatılan soruşturmalara ilişkin "Sanki Türkiye’de iktidar değişmiş hukuk geri gelmiş de yıllardır suç işleyenler temizleniyormuş gibi davranıyorlar. Futbol taraftarını, emekçiyi, yoksulu, gençleri aldatamayacaksınız!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yasadışı bahis soruşturmasına ilişkin tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden paylaşılan mesajı şöyle:  

"Aldanmaya alıştınız ama milleti aldatamayacaksınız!

Bugünlerde iktidarın gündeminde, tarihe geçecek çürüme itirafları, yalan müjdeler ve fiyasko kampanyalar var. 

Sanki Türkiye’de iktidar değişmiş hukuk geri gelmiş de yıllardır suç işleyenler temizleniyormuş gibi davranıyorlar.

Yasadışı bahis çeteleri, bahis oynayan hakemler, kara para operasyonları, yandaş medya patronlarının biletini kesmeler... 

Görünen o ki savcıların şimdi “harekete geçesi” gelmiş!

Ama millet bu oyunu görüyor. Yalan müjdelerle, sahte başarı hikâyeleriyle kimse kandırılamaz! Her yerden doğalgaz bulduk diyorlar ama gidip en pahalı Amerikan gazını alıyorlar. Enflasyon düşüyor diyorlar ama milletin cebindeki yangın büyüyor!

Futbol taraftarını, emekçiyi, yoksulu, gençleri aldatamayacaksınız!

Kötü film senaryolarını hatırlatan casusluk iftiralarıyla da bu halkı susturamayacaksınız!

Bu millet vatanseverlerle makamseverleri ayırıyor. Ve günü geldiğinde, bu bozuk düzene sandıkta son verecek!"

 

 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #bahis

