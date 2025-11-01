Türkiye’de gündem öyle hızlı değişiyor ki takip edebilmek mümkün değil. Başka ülkelerin tarihleri boyunca yaşadıkları skandallar veya gelişmeler bizim ülkemizde saniyeler içerisinde yaşanabiliyor.

Türk milleti de alıştı artık. En kötü olanı da bu değil mi? Gündeme bomba gibi düşen, hakemlerin bahis oynadığına dair TFF başkanının yaptığı açıklama...

152 hakemin legal bahis sitesine üye olduğu ve bahis oynadığı tespit edilmiş; bu kişiler PFDK’ye sevk edilmişti.

Dün bir gelişme daha oldu. Yasadışı bahisin finans ayağında yer aldığı iddiasıyla daha önce Payfix’e operasyon yapılmış ve bahis parasıyla elde edildiği tespit edilen varlıklara el konulmuştu. Ardından Papara’ya da operasyon yapılmış ve el konulmuştu. Firma sahipleri ve yöneticileri de tutuklanmıştı.

Papara isimli şirketin lisansı dün iptal edildi. Yine yasadışı bahis ve bu sayede elde edilen mal varlıklarının aklanması kapsamında yürütülen soruşturmada Ozan Elektronik Para AŞ isimli firmaya da el konuldu.

POS cihazları üzerinden suç geliri elde edildiği ve sisteme aktarılarak aklandığı iddiasıyla Ozan Özerk dahil 10 kişiye operasyon yapıldı.

Bu kapsamda Aveon Global Sigorta gibi 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca, yaklaşık 402 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu ve kayyum atandı.

Yeniçağ’dan Masum Gök’ün haberine göre yasadışı bahis paralarını akladığı için kayyum atanan Ozan Elektronik AŞ ve sahibi, iki ay önce “Paramızı alamıyoruz” gerekçesiyle Şikayetvar sitesine ihbar edilmiş.

Şikâyet eden kim? Eski ortağı Anıl Uzun...

Anıl Uzun şikâyet gerekçesi olarak yatırdığı bahis parasını alamamasını gösterdi. Şaka gibi ama gerçek.

Anıl Uzun’un Şikayetvar’daki şikâyeti de şöyle:

“Bizim bahis ve casino sitelerimiz var. Ödeme yöntemlerimizden bir tanesi de Ozanpay’dir. Ozan şirketinin sağladığı sanal pos ve mobil app ile müşterilerimiz ödemelerini yapıyordu. Şirketin sahibini Kıbrıs’tan tanırım. Uzun yıllardır kendileriyle çalışıyorduk. Ama bundan 2 ay önce ödeme yöntemlerimizi kapattılar. Neden kapattıklarını sorduğumuzda yasadışı bahis ile ilgili risk almak istemediklerini ve artık bizimle çalışamayacaklarını söylediler. Paramızı da bugün yarın göndereceğiz diye oyalayıp durdular. 05.07.2025 tarihinde şirketin yetkilileri E.K. ve Ö.G. ile video konferans yaptık. Konferansa şirket sahibi O.Ö. de sonradan katıldı ama 3 veya 4 dakika durduktan sonra çıktı. Bize paramızın 10.07.2025 tarihine kadar yatırılacağını söylediler. Ama 08.07.2025 tarihinden sonra kimseye ulaşamaz olduk. Haberlerde gördük. Şirket yetkililerine karapara aklama suçundan operasyon yapıldığı yazıyor. Sakın bu firmayı kullanmayın arkadaşlar. Biz çok pişmanız. Şu an ortada kimse yok.”

Kitabım Kirli Çark’ı okuyan okurlar Ozan Özerk ve Ozan Elektronik ismine aşinadırlar. Zira kitabımda 16 sayfa bu şirket ve ortaklarının yaptıklarını anlattım.

Anıl Uzun, Onur Uzun, Ozan Özerk. Bu kişilerin ortaklık yaptığı onlarca firma var. Jeton Wallet uygulaması, Anıl, Onur Uzun ve Ozan Özerk’in sahip olduğu yasadışı bahis sitelerinde oynamak için üyelik yapılan para yatırma platformu. Bu firma daha önce Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’in sponsoruymuş. Sadece Hull City’in değil, İngiltere’deki takımların da sponsoruymuş.

Yani Türkiye’de yasadışı bahis yargılamalarında yer alan, sistemi burada kuran firma yetkilileri elde ettikleri gelirleri meşru gibi göstermek için sponsorluklarla adlarını duyurmaya çalışıyorlar.

30 Mayıs 2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre Ozan Ödeme Hizmetleri’nin İngiltere’de kurulu Ozan LTD adlı şirketin kurucusu olduğu görülüyor. Ozan Özerk’in Litvanya’da bir bankası var; adı da EM Bank.

Yasadışı bahis bir bataklıktır.

Ülkemizi sömüren, gençlerimizi sömüren, yuvaların yıkılmasına, insanların can vermesine sebebiyet veren; ancak bu sistemi kuranların tüm ayrıcalıklardan yararlandığı, zevki sefa içinde muhteşem bir zenginlik yaşadıkları bir sistem.

Yapılan veya yapılacak tüm mücadelede elimden geleni yaparım.

Türk futbolu ve Türk gençleri bu kan emicilerden kurtulmalıdır. Ancak anlamadığım şu: Yasadışı bahisi yok etmek istiyorsak, yasadışı bahis sitelerinin konuşlandığı altyapıları neden kapatmıyoruz?

Siyasi nedenlerle Twitter, Instagram gibi uygulamaları kapatabiliyoruz. Söz konusu durum çok daha ciddi ama altyapı sağlayıcıları kapatmıyoruz. Bütün yasadışı bahis siteleri bu altyapıların üzerine konumlu durumda.

Pronet Gaming, Betco, Digitain, Cascade isimli altyapı sağlayıcılarının Türkiye ile bağları kopartılsa binlerce yasadışı bahis sitesi otomatik olarak kapanmış olacak.

Bahis parasına aracılık yapanlar Payfix, Papara kapandı...

Ozan Elektronik’e el konuldu. Tebrikler; peki Paratim, Payco, Papel, Peppara, Sipay gibi kuruluşlar ne olacak? Çünkü Merkez Bankası’nın Sipay Elektronik Ödeme şirketi hakkında aldığı faaliyet durdurma kararının uygulanması mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı. Operasyonlar sürerken nasıl böyle bir karar alınıyor?

Mesela taksilerdeki POS cihazları hangi aracı kuruma ait? Fiş kesilmediği için bu para akışı kontrol ediliyor mu?

Papara ve Payfix sahipleri cezaevinde. Papara ve Payfix hesaplarındaki parayı aktaranlar da yargılanıyor. Peki, paraların aktarıldığı banka ve banka yetkilileri? Papara iddianamesinde 75 milyar TL’nin bu bankalara aktarıldığı, bankalardan da kripto firmalarına aktarıldığı tespit edilmiş.

Ya kripto firmaları ve sahipleri? Aynı Papara ve Payfix gibi onlar da bu bataklığa aracılık etmiyor mu? Bu mücadele topyekûn verilmek zorunda. Kurum, kişi, takım ayrımı yapmadan ödünsüz mücadele edilmeli. Altyapılar kapatılmalı ve aracılık yapan tüm banka, ödeme kuruluşları, aracı kurumlar ve kripto firmalarının lisansları askıya alınmalı veya iptal edilmelidir.