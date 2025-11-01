Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yasadışı bahise operasyonlar art arda
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Yasadışı bahise operasyonlar art arda

01.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Türkiye’de gündem öyle hızlı değişiyor ki takip edebilmek mümkün değil. Başka ülkelerin tarihleri boyunca yaşadıkları skandallar veya gelişmeler bizim ülkemizde saniyeler içerisinde yaşanabiliyor.

Türk milleti de alıştı artık. En kötü olanı da bu değil mi? Gündeme bomba gibi düşen, hakemlerin bahis oynadığına dair TFF başkanının yaptığı açıklama...

152 hakemin legal bahis sitesine üye olduğu ve bahis oynadığı tespit edilmiş; bu kişiler PFDK’ye sevk edilmişti.

Dün bir gelişme daha oldu. Yasadışı bahisin finans ayağında yer aldığı iddiasıyla daha önce Payfix’e operasyon yapılmış ve bahis parasıyla elde edildiği tespit edilen varlıklara el konulmuştu. Ardından Papara’ya da operasyon yapılmış ve el konulmuştu. Firma sahipleri ve yöneticileri de tutuklanmıştı.

Papara isimli şirketin lisansı dün iptal edildi. Yine yasadışı bahis ve bu sayede elde edilen mal varlıklarının aklanması kapsamında yürütülen soruşturmada Ozan Elektronik Para AŞ isimli firmaya da el konuldu.

POS cihazları üzerinden suç geliri elde edildiği ve sisteme aktarılarak aklandığı iddiasıyla Ozan Özerk dahil 10 kişiye operasyon yapıldı.

Bu kapsamda Aveon Global Sigorta gibi 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca, yaklaşık 402 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu ve kayyum atandı.

Yeniçağ’dan Masum Gök’ün haberine göre yasadışı bahis paralarını akladığı için kayyum atanan Ozan Elektronik AŞ ve sahibi, iki ay önce “Paramızı alamıyoruz” gerekçesiyle Şikayetvar sitesine ihbar edilmiş.

Şikâyet eden kim? Eski ortağı Anıl Uzun...

Anıl Uzun şikâyet gerekçesi olarak yatırdığı bahis parasını alamamasını gösterdi. Şaka gibi ama gerçek.

Anıl Uzun’un Şikayetvar’daki şikâyeti de şöyle:

“Bizim bahis ve casino sitelerimiz var. Ödeme yöntemlerimizden bir tanesi de Ozanpay’dir. Ozan şirketinin sağladığı sanal pos ve mobil app ile müşterilerimiz ödemelerini yapıyordu. Şirketin sahibini Kıbrıs’tan tanırım. Uzun yıllardır kendileriyle çalışıyorduk. Ama bundan 2 ay önce ödeme yöntemlerimizi kapattılar. Neden kapattıklarını sorduğumuzda yasadışı bahis ile ilgili risk almak istemediklerini ve artık bizimle çalışamayacaklarını söylediler. Paramızı da bugün yarın göndereceğiz diye oyalayıp durdular. 05.07.2025 tarihinde şirketin yetkilileri E.K. ve Ö.G. ile video konferans yaptık. Konferansa şirket sahibi O.Ö. de sonradan katıldı ama 3 veya 4 dakika durduktan sonra çıktı. Bize paramızın 10.07.2025 tarihine kadar yatırılacağını söylediler. Ama 08.07.2025 tarihinden sonra kimseye ulaşamaz olduk. Haberlerde gördük. Şirket yetkililerine karapara aklama suçundan operasyon yapıldığı yazıyor. Sakın bu firmayı kullanmayın arkadaşlar. Biz çok pişmanız. Şu an ortada kimse yok.”

Kitabım Kirli Çark’ı okuyan okurlar Ozan Özerk ve Ozan Elektronik ismine aşinadırlar. Zira kitabımda 16 sayfa bu şirket ve ortaklarının yaptıklarını anlattım.

Anıl Uzun, Onur Uzun, Ozan Özerk. Bu kişilerin ortaklık yaptığı onlarca firma var. Jeton Wallet uygulaması, Anıl, Onur Uzun ve Ozan Özerk’in sahip olduğu yasadışı bahis sitelerinde oynamak için üyelik yapılan para yatırma platformu. Bu firma daha önce Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’in sponsoruymuş. Sadece Hull City’in değil, İngiltere’deki takımların da sponsoruymuş.

Yani Türkiye’de yasadışı bahis yargılamalarında yer alan, sistemi burada kuran firma yetkilileri elde ettikleri gelirleri meşru gibi göstermek için sponsorluklarla adlarını duyurmaya çalışıyorlar.

30 Mayıs 2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre Ozan Ödeme Hizmetleri’nin İngiltere’de kurulu Ozan LTD adlı şirketin kurucusu olduğu görülüyor. Ozan Özerk’in Litvanya’da bir bankası var; adı da EM Bank.

Yasadışı bahis bir bataklıktır.

Ülkemizi sömüren, gençlerimizi sömüren, yuvaların yıkılmasına, insanların can vermesine sebebiyet veren; ancak bu sistemi kuranların tüm ayrıcalıklardan yararlandığı, zevki sefa içinde muhteşem bir zenginlik yaşadıkları bir sistem.

Yapılan veya yapılacak tüm mücadelede elimden geleni yaparım.

Türk futbolu ve Türk gençleri bu kan emicilerden kurtulmalıdır. Ancak anlamadığım şu: Yasadışı bahisi yok etmek istiyorsak, yasadışı bahis sitelerinin konuşlandığı altyapıları neden kapatmıyoruz?

Siyasi nedenlerle Twitter, Instagram gibi uygulamaları kapatabiliyoruz. Söz konusu durum çok daha ciddi ama altyapı sağlayıcıları kapatmıyoruz. Bütün yasadışı bahis siteleri bu altyapıların üzerine konumlu durumda.

Pronet Gaming, Betco, Digitain, Cascade isimli altyapı sağlayıcılarının Türkiye ile bağları kopartılsa binlerce yasadışı bahis sitesi otomatik olarak kapanmış olacak.

Bahis parasına aracılık yapanlar Payfix, Papara kapandı...

Ozan Elektronik’e el konuldu. Tebrikler; peki Paratim, Payco, Papel, Peppara, Sipay gibi kuruluşlar ne olacak?  Çünkü Merkez Bankası’nın Sipay Elektronik Ödeme şirketi hakkında aldığı faaliyet durdurma kararının uygulanması mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı. Operasyonlar sürerken nasıl böyle bir karar alınıyor?

Mesela taksilerdeki POS cihazları hangi aracı kuruma ait? Fiş kesilmediği için bu para akışı kontrol ediliyor mu?

Papara ve Payfix sahipleri cezaevinde. Papara ve Payfix hesaplarındaki parayı aktaranlar da yargılanıyor. Peki, paraların aktarıldığı banka ve banka yetkilileri? Papara iddianamesinde 75 milyar TL’nin bu bankalara aktarıldığı, bankalardan da kripto firmalarına aktarıldığı tespit edilmiş.

Ya kripto firmaları ve sahipleri? Aynı Papara ve Payfix gibi onlar da bu bataklığa aracılık etmiyor mu? Bu mücadele topyekûn verilmek zorunda. Kurum, kişi, takım ayrımı yapmadan ödünsüz mücadele edilmeli. Altyapılar kapatılmalı ve aracılık yapan tüm banka, ödeme kuruluşları, aracı kurumlar ve kripto firmalarının lisansları askıya alınmalı veya iptal edilmelidir.

İlgili Konular: #yasadışı #bahis #Papara

Yazarın Son Yazıları

Yasadışı bahise operasyonlar art arda

Türkiye’de gündem öyle hızlı değişiyor ki takip edebilmek mümkün değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Bahis skandalı: TFF ile konuştum

Düşünün: maçı yöneten hakemler bahis oynamışlar! Ki bir de bu, tespit edilen yasal sitelere girip üye olup oynayan kişiler. Bir de bunun yasadışı bahis ayağı var. Ki son 5 yılda tespit edilebilen rakamlar bunlar. Bu hakemler içinde Süper Lig hakemleri var. Hakem yardımcıları var. Mutlaka uluslararası bakımdan da incelenecektir.

Devamını Oku
28.10.2025
Tele1 soruşturması ve Ekrem İmamoğlu

Türkiye bir kez daha sabaha bir operasyon haberiyle uyandı.

Devamını Oku
25.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 Uyuşturucu Raporu, Türkiye’deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım, son rapor ile ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum.

Devamını Oku
21.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar

Bir ülkenin karanlığını anlamak istiyorsan rakamlara değil, o rakamların sessizliğine bakacaksın.

Devamını Oku
18.10.2025
'Sahte diploma' skandalında yeni perde!

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Devamını Oku
15.10.2025
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Devamını Oku
14.10.2025
'Adaletin değil, rövanşın hikâyesi...'

Türkiye’de hukuk metinleri bazen adaletin pusulasıdır bazen de siyasetin kılıfı.

Devamını Oku
11.10.2025
Gazetecilik değil gerçeği saklamak suçtur

Saat 05.45. Kapıya vurulan tok sesle uyandım. Polisler evdeydi. Gözaltı kararı vardı. Suçum: Gazetecilik. Ama belgede şantaj yazıyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Yargının başka işleri var

En son yazımda Sayıştay raporlarından hükümet bütçesinin nasıl bir batakta olduğunu anlatmıştım.

Devamını Oku
04.10.2025
Norveç mi Türkiye mi?

Türkiye Varlık Fonu ise 360 milyar dolar büyüklüğünde. Fakat her bir Türk vatandaşına sadece 3 bin 644 dolar düşüyor. Peki, bir Norveç vatandaşıyla bir Türkün yatırım varlığı arasındaki 318 milyar dolarlık fark nerede?

Devamını Oku
30.09.2025
Unutmayın, unutturmayın

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemi, kentin tarihine tartışmalı ihaleler ve usulsüzlük iddialarıyla geçti.

Devamını Oku
27.09.2025
Sahte Sayıştay denetçisi!

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Devamını Oku
23.09.2025
Futbola da soruşturma başlatıldı

Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim...

Devamını Oku
20.09.2025
Bu kadar öğrenci ve öğretmen ne olacak

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Devamını Oku
16.09.2025
Cevabını herkesin bildiği soru

Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.

Devamını Oku
13.09.2025
Çürümenin fotoğrafı

Türkiye son yıllarda büyük bir yıkım sürecinden geçiyor.

Devamını Oku
06.09.2025
Savcıları bile kandırmaya kalkıştılar

Dolandırıcılık dediğimiz şey genelde sıradan vatandaşın bir telefonla tuzağa düşmesiyle sınırlı kalır. Ama bu kez tablo bambaşka.

Devamını Oku
02.09.2025
Sahte kanser ilacı ürettiler: İstenen ceza şaşırttı!

Depo baskınında 2 milyar TL değerinde ilaç bulunurken sanıklar hakkında sadece bir yıldan beş yıla kadar hapis istenmesi şaşkınlık yarattı.

Devamını Oku
31.08.2025
'Berlin büyükelçiliği' dolandırıcılığı

İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var...

Devamını Oku
30.08.2025
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel

Daha önce yine bu köşeden, Hazine arazilerinin sahte evraklar ile işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var, yakında yazacağım.

Devamını Oku
26.08.2025
E-imza skandalı ve uyuşturucu ticareti

Bir önceki yazımda, devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki doktorların çalınan e-imza tokenleri ile ilgili düzenlenen iddianameden bahsetmiştim.

Devamını Oku
23.08.2025
Ölü doktorla sahte reçete

Bakın bir çete, depremde ölmüş olan doktorların hesaplarıyla reçete düzenleyip uyuşturucu etkisi olan ilaçları satmış. Çetenin içerisinde eczacılar da var doktorlar da... Bakın 1301 reçete ve 585 bin kapsül yeşil reçeteli haptan bahsediyoruz. İddianamesine ulaştım.

Devamını Oku
19.08.2025
Bu açıklamalar AKP’deki hizipleşmeler içindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci’ye yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu.

Devamını Oku
16.08.2025
Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı

Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı.

Devamını Oku
11.08.2025
Diploma skandalında yeni perde

Türkiye, bir haftadır sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belgelerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Sahte diploma sistemi

Bu köşeyi takip eden okurlarım hatırlarlarsa sahte diplomalar, sertifikalar ve ehliyet çeteleri ile ilgili onlarca yazı yazdım. En son 28.09.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen diploma skandalını yazmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Neslim Güngen’i hatırlar mısınız

Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Devamını Oku
02.08.2025
Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor

“Orman yangınları mevsiminde” her yıl yüreğimiz yanarken gökyüzüne umutla baktığımız yangın söndürme uçaklarının akıbeti, ne yazık ki ticari ve hukuki bir çıkmaza saplanmış durumda.

Devamını Oku
29.07.2025
Ölüm serbest, sorumluluk yasak

Bu ülkede insanlar ölüyor. Her gün, her ay, her yıl. Ve ölümlerin çoğu kader değil, ihmal.

Devamını Oku
26.07.2025
‘Zabıt kâtibi’ soruşturmaları kapattı

Bir adliye düşünün...

Devamını Oku
22.07.2025
Zeydan Karalar ve dosyadaki çelişkiler

Zeydan Karalar, güneşin yüz bin parçaya bölündüğü topraklarda doğmuş bir adamdır.

Devamını Oku
19.07.2025
‘Barış’ diye diye gelen tasfiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen “kritik” açıklamasını yaptı. “AK Parti, MHP ve DEM; biz, en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye karar verdik.”

Devamını Oku
15.07.2025
Görgüsüzlükle kurulan saltanat

Dilan Polat davasının bir duruşması daha geride kaldı.

Devamını Oku
12.07.2025
Kim bu Aziz İhsan Aktaş?

Son dönemlerde sıkça duyuyoruz bu ismi. Savcılık iddiasına göre bu kişi suç örgütü lideriymiş. Suç örgütü lideri olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklandıktan sonra şirketleri için konkordato istedi ancak kabul edilmedi. Sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve rüşvet verdiği isimleri açıkladı. Tam da bu esnada tesadüf konkordato talebi kabul edildi! Beyanlarıyla seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye yönetimleri el değiştirdi.

Devamını Oku
08.07.2025
Yangınların çaresi kamulaştırma

Ormanlarımız, yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Hatay, Manisa, Antalya ve İzmir...

Devamını Oku
05.07.2025
Kolay para yok!

Hesabını kiraya vermek, özgürlüğünü ipotek etmektir. Yasadışı bahis ve kumar, bu ülkenin en derin yaralarından biri. Uyuşturucu kadar tehlikeli, hatta ondan daha yaygın bir bataklık.

Devamını Oku
01.07.2025
Ne zaman adam oluruz

Fatih Altaylı... Tutuklama furyasının son mağduru da o oldu. Herkes biliyor ki uzun zamandır tutuklamak için bahane arıyorlardı ve tutuklandı.

Devamını Oku
28.06.2025
2.5 milyar TL’lik vurgun

Bugün sizlere çok çarpıcı bir dosyadan bahsedeceğim. 2 kişinin mağdur, 46 kişinin şüpheli olduğu bir iddianame var elimde. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu hazırlamış. Teknik ve delil anlamında gayet iyi hazırlanmış bir iddianame. Emniyet güçleri de işlerini şahane yapmış.

Devamını Oku
24.06.2025
Umay Nine Ağacı

Yine geldik, toprağın sesini duymayanların, bu ülkeyi tanımayanların çıkardığı bir yasaya.

Devamını Oku
21.06.2025