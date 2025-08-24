İmamoğlu’nun başdanışmanından ‘alternatif aday’ açıklaması: ‘İktidarın bir planı olabilir ama bu çalışmaz’

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasının engellenmesi durumunda ne yapılacağı merak konusuyken, daha önce verdiği bir röportajda "Eğer adaylığım resmen engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar" sözlerini kullanması dikkat çekmişti.

Bununla beraber, Ekrem İmamoğlu'nun başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Serkan Özcan, BBC Türkçe'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İMAMOĞLU İNANIYOR"

Özcan, yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşme gününe kadar adaylarının İmamoğlu olduğunun altını çizdi.

İmamoğlu'nun, 'Hazırım, masumum, durmayacağım. Tüm kalbimle inanıyorum ki masum bir insanı ne hile ile ne korkuyla sonsuza dek hapiste tutamazsınız' yaklaşımında olduğunu aktaran Özcan, "Sayın İmamoğlu aday olacağına inanıyor. Ama makul bir insanın gerçekçiliğini de taşıyor. Bunlara rağmen olmuyorsa elbette birisi öne çıkar" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'SUZ SE Ç İM YOK. O SE Ç İM, SE Ç İM OLMAZ!"

Açılan davalara rağmen İmamoğlu'nun aday olacağına inandığını aktaran Özcan, bunun engellenemeyeceğini aksi halde 'siyasi, iktisadi ve uluslararası sonuçları' sonuçları olacağını belirtip şöyle konuştu:

"Türkiye gibi bir ülkede, bir insanı adaylaştırmayarak, halkın hattından koparmak mümkün değil.

Samimi kanaatimi söylüyorum, İmamoğlu'suz bir seçim yok. O seçim, seçim olmaz.

İmamoğlu’suz bir seçim yapılmasına imkan vermeyecek bütün mücadeleyi sadece biz değil, millet yapıyor.

İktidarın 'İmamoğlu'nu adaylaştırmayacağım, bunun için gereken her şeyi yapacağım' diye bir planı, hedefi olabilir, ama bu çalışmaz."