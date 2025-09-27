İmamoğlu'nun görüntüleri yine Oktay Saral'ın hedefinde! Hem hakaret etti, hem çağrı yaptı: 'Mahkeme heyeti açığa alınmalı'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki görüntülerinin sosyal medyada çekilmesine tepki göstererek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) mahkeme heyetini açığa alması çağrısı yaptı.

Saral, dün "bilirkişi davası" kapsamında hakim karşısında çıkan CHP'nin Cumhurbaşkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme salonunda çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU'NA HAKARET ETTİ

Paylaşımında Ekrem İmamoğlu'na 'kalıpsız' ifadesiyle hakaret eden Saral, görüntülerin çekilmesi nedeniyle HSK'ye çağrıda bulunarak mahkeme heyetinin de açığa alınmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, dün, "turpun büyüğü" adlı basın toplantısında bilirkişi S.B’ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme bilirkişi S.B.’nin dinlenmesi talebinin reddine karar vermişti. Duruşma 12 Aralık’a ertelenmişti.

İmamoğlu'nun salona girerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerde, mahkeme salonundakilerin İmamoğlu'nu alkışladığı ve sloganlarla destek verdiği yer almıştı.