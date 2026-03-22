İmamoğlu'nun tutukluluğunun 1. yılı Amsterdam'da protesto edildi

CHP Hollanda Birliği, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun birinci yılında başkent Amsterdam’daki Dam Meydanı’nda protesto düzenledi.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a destek amacıyla sarı maskeler eşliğinde gerçekleştirilen bir dakikalık sessizlik eylemiyle başlayan protestoda, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Adalet yoksa demokrasi yok”, “Halkın iradesi susturulamaz” ve “Tüm siyasi tutsaklara özgürlük” sloganları atıldı.

CHP Hollanda Birliği Başkanı Murat Han Gedikli, demokrasi mücadelesinin sınır tanımadığını belirterek, baskılara karşı uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Akçaabat'ta, Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının da bulunduğu bayram tebriği posterlerinin kaldırılmasına tepki gösteren Gedikli, "Akçaabat’tan casus da hırsız da çıkmaz. Akçaabat’tan mert, delikanlı, vatanına bağlı insanlar çıkar. Ve o topraklardan 13. cumhurbaşkanı da çıkar" dedi.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Gedikli, 19 Mart 2025’ten bu yana yaşanan sürece dikkati çekerek Ekrem İmamoğlu’nun 15,5 milyon oyla CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini hatırlattı.

İmamoğlu’na ve tutuklu belediye başkanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Gedikli, "Bugün ülkemizde yapılan sivil darbenin üzerinden tam bir yıl geçti. Ekrem Başkanımız mahkum edildi, diploması yok sayıldı. Tutuklanan belediye başkanlarımız da aynı durumla karşı karşıya. Yapılan tüm tutuklamalar haksız, hukuksuz ve siyasidir. Ekrem Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diye konuştu.

"BİR ÜLKEDE ADALET BİR KİŞİ İÇİN YOKSA, HİÇ KİMSE İÇİN YOKTUR"

Türkiye’de hukukun siyasallaştırıldığını, yargının baskı aracına dönüştürüldüğünü ve demokratik hakların sistemli biçimde gasp edildiğini öne süren Gedikli, "Bir ülkede adalet bir kişi için yoksa, hiç kimse için yoktur" ifadesini kullandı.

Gedikli, farklılıklar yerine ortak demokratik değerlerde buluşulması gerektiğini, özgürlük, adalet ve dayanışmanın birbirinden ayrılamayacağını vurguladı.

Hollanda Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hollanda Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) temsilcileri ile çeşitli demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği protestoda, Ekrem İmamoğlu, ile CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun mesajları okundu.