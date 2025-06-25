İmamoğlu o sözlerini anımsattı: 'Bugün yapılanlar AK Partili bir başkana yapılsın...'

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabından videolu paylaşım yapıldı.

Videoda, İmamoğlu'nun daha önce kullandığı, "Bugün aynı yapılanlar bir AK Partili başkana yapılsın gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir" sözlerine yer verildi.

"BÖYLE YARGI OLMAZ"

"Nerde olursa olsun zalimin karşısında, mazlumun yanındayız. Başımız dik, alnımız açık. Dün neredeysek, bugün de ordayız" açıklamasına yer verilen paylaşımda, İmamoğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Birine haksızlık hukuksuzluk yapılsın kapısına koşar giderim, partisine bakmam. Bugün aynı yapılanlar bir AK Partili başkana yapılsın gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir. Böyle bir bakış açısı olmaz. Bir başkasına yapılıyorsa hukuk kendine yapılıyorsa hukuksuzluk. Böyle bir şey olmaz. Bakın bu memleket bundan çekti, böyle bir anlayışa karşıyız.

Böyle yargı olmaz, siyasetin yargıyı istediği gibi yönlendirdiği bir alanda memlekette huzur olmaz. Huzur olmayan yerde sermaye, üretim, refah olmaz. Ancak ve ancak yoksulluk konuşuruz. Devletin dini adalettir. Ne kadar kutsal bir söz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."