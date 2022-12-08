İmamoğlu Pendik'te konuştu: 'Seçim zamanı dinlediğimiz sorunu bugün çözmenin keyfini yaşıyorum'

08 Aralık 2022 Perşembe, 15:21

İBB, Pendik’in Kavakpınar ve Orhangazi mahallelerini birbirine bağlayan ve bölgede yıllardır yaşanan trafik sıkışıklığını rahatlatacak Kavakpınar Alt Geçidi’ni, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında hizmete açmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kavakpınar Alt Geçidi’nde incelemelerde bulundu. İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan projenin öncesi ve sonrasıyla ilgili bilgi alan İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de bölgede yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

“CİDDİ SIKINTILARI SÖZ KONUSUYDU"

Hizmete alınan alt geçit ve bağlantı yollarıyla Pendik D-100 Karayolu ve TEM bağlantısı ile Kavakpınar-Orhangazi mahalleleri arasında yıllardır yaşanan trafik sıkışıklığı önemli oranda giderildi. Burada, uzun yıllardır bu geçişle ilgili talebi vatandaşlarımızın dile getirdiğini biliyoruz. Finansal ve ihale süreçleri anlamında burası sorunlu bir bölge. Daha kritik olan mevzu, ortada bir geçit projesi ve devamı yol projesi vardı ama yol üzerindeki kamulaştırmayla ilgili de ciddi sıkıntılar söz konusuydu. Yani yol yapılacak güzergahın engelleri kaldırılmamıştı. Bütün bu sorunları ele alıp, kamulaştırmadan yeni ihale süreci ve güçlü bir imalat yapımıyla birlikte, gerçekten çok değerli bir geçidi bu bölgeye kazandırdık.



Yüz binlerce insanı ilgilendiriyor bu yakın bölgesiyle beraber. Ama aynı zamanda D100'e etkisi, orada yaşanan trafik sıkışıklığını da yavaşlatacak bir fonksiyona sahip. Güzel bir iş çıktı. Yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla bu imalat tamamlandı. Kamulaştırma sürecini de vatandaşlarla uzlaşılarak yürüttük. Onların kalbi kırılmadan süreci yönetti arkadaşlarımız, kamulaştırma birimlerimiz. Her yönüyle örnek bir iştir. Her yönüyle Pendik'e çok faydalı bir iştir. Her yönüyle bu bölgedeki insanlara çok faydalı bir iştir.



SEÇİM DÖNEMİNİ HATIRLATTI