İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan 206 kişiye tutuklama talebi
İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınan 206 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan 206 kişinin tutuklanmasını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Son dönemlerde gerçekleşen toplumsal olaylara katılıp gözaltına alınan 206 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir" denildi.
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