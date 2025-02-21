İmamoğlu resmen aday adayı: İlk açıklama Cumhuriyet’e

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:33

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de önseçimle belirlenecek olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dilekçesini verdi. İmamoğlu söz konusu dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaşarak adaylığını resmen duyurdu. İmamoğlu, duyurunun ardından ilk açıklamasını Cumhuriyet’e yaptı. “Türkiye’nin ihtiyacı olan rahatlamayı toplumun her kesimine hissettirmek üzere yola çıkıyoruz.” diyen İmamoğlu “Bu süreçte öncelikle tüm CHP üyelerinin ön seçimde çok güçlü bir irade göstermesi ve ön seçime güçlü katılım sağlaması hayati önemdedir. Bunu başarmak seçimi de kazanmak demektir. 23 Mart’ın ardından çok güçlü bir şekilde gelecek inşamızın detaylarını paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

ÖNSEÇİM 23 MART'TA

CHP'de genel merkeze yapılması gereken cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları bugün mesai bitiminde sona erdi.

CHP'nin adayını belirleyeceği önseçim ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın dün yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için topladığı imza sayısının 116 olduğunu belirtti. Günaydın, aday olacağını daha önce duyuran Dursun Çiçek'in başvurusunun kendilerine ulaşmadığını bildirerek başvuru sürecinin sona erdiğini belirtti.