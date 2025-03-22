İmamoğlu'nun ikinci ifadesi başladı!
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 3 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci soruşturma kapsamında ifadesi alınıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözlaltı süresinin üçüncü gününde "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyor.
İmamoğlu, dün 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında ifade vermişti. Yaklaşık 121 sayfalık ifade tutanağına göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.
İmamoğlu'nun bugünkü ifadesinin ardından saat 21.00'de İstanbul Adliye'sine sevk edilmesi bekleniyor.
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