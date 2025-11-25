İmamoğlu tek tek sıraladı: ‘Bunlar suçsa evet ben SUÇLUYUM!’

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Doğumundan bu yana yaşam öyküsünden bir dizi alıntı yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

"1971’de Trabzon’da doğdum.

1988’de Trabzon Lisesi’nden mezun oldum.

1994’te İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldum.

2002’de Trabzonspor yöneticisi oldum.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldum.

2014 Mart’ta %51 oyla Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildim.

2019 Mart’ta 13.600 oy farkıyla İBB Başkanı oldum.

2019 Haziran’da 806.000 oy farkıyla İBB Başkanı oldum.

2024 Mart’ta 1 milyon 100 bin oy farkıyla İBB Başkanı oldum.

2024 Haziran’da TBB Başkanı oldum.

2025 Mart’ta 15,5 milyon vatandaşımın oyuyla milletin Cumhurbaşkanı Adayı oldum.

Ayrıca milletimin verdiği yetkiyle ve Allah’ın izniyle; metrolar, yaşam vadileri, kent ormanları, İSKİ yatırımları, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleri, anne kart, burslar, sosyal yardımlar, kreşler, yurtlar, Feshane, Gazhane ve daha nice icraata imza attım.

Bunlar suçsa evet ben SUÇLUYUM!"