İmamoğlu, Uğur Mumcu'yu andı: 'İnandıkları, yazdıkları yüzünden katledildi'

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, katledilişinin 33. yılında Cumhuriyet gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu andı.

"BU DÜNYADAN BİR UĞUR MUMCU GEÇTİ..."

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu dünyadan bir Uğur Mumcu geçti" dedi.

"Ülkemizde yapılması en zor mesleklerden biri gazetecilik" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "O da duayen bir gazeteciydi ve maalesef inandıkları, yazdıkları yüzünden katledildi. Rahmetle anıyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: