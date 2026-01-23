Son Dakika… İhraç edilen teğmenle ilgili kritik karar: Teğmen Deniz Demirtaş'ın ihraç kararı iptal edildi

Ankara’daki Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’teki tören sırasında yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında açılan davada karar çıktı.

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Demirtaş hakkında verilen “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası”nı iptal etti.

“HUKUKA UYARLIK BULUNMADI”

Mahkeme kararında, Teğmen Deniz Demirtaş’a isnat edilen “hizmete engel davranışlarda bulunmak” fiilinin somut ve açık şekilde ortaya konulamadığı vurgulandı. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16 Ocak 2025 tarihli ve 2025/23 sayılı ihraç kararında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedildi.

MADDİ HAKLAR FAİZİYLE ÖDENECEK

Kararda ayrıca, hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanan işlemler nedeniyle oluşan parasal zararların tazmininin zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Anayasa’nın 125. maddesi uyarınca, Demirtaş’ın ihraç işlemi nedeniyle yoksun kaldığı tüm parasal hakların, hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından ödenmesi gerektiği belirtildi.

Mahkemenin Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verdiği karar şöyle:

“Hizmete engel davranışlarda bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle tesis olunan "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16/01/2025 tarih ve 2025/23 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan; hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanan işlemler nedeniyle parasal haklardan kaynaklı zararların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi gereğince zorunlu olduğundan, davacının dava

konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının (sigortalı çalışmalarından kaynaklı elde ettiği kazançları da dikkate alınmak suretiyle) hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte

davalı idarece tazmin edilmesi gerekmektedir.”

DİĞER TEĞMENLER İÇİN SÜREÇ SÜRÜYOR

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına ilişkin açmış olduğu davalarda ise henüz karar çıkmadı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası bazı teğmenler, törenin resmi bitiminin ardından kılıç çekerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla geleneksel subay yemini yaptı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Milli Savunma Bakanlığı disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma sonucunda aralarında Deniz Demirtaş’ın da bulunduğu beş teğmen, “emre itaatsizlik” ve “hizmete engel davranış” gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Karar kamuoyunda geniş tartışma yaratmıştı.