İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: '12 metrekarede öyle özgürüm ki...'

16.09.2025 09:53:00
Haber Merkezi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "diploma davası"nda yaptığı ve "O Saray'ında çatlasın, ben 12 metrekarede özgürüm" dediği savunmanın yapay zeka ile seslendirilmiş halini paylaştı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "diploma davası"nda yaptığı savunmadan bir bölümü yapay zeka ile seslendirilmiş şekilde sosyal medya hesabından paylaştı. 

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşımdaki konuşmasında İmamoğlu şu ifadeleri kullanıyor: 

"Bu memleketin bu milletin geçmişinde genetiğinden gelen 'İnsanını yaşat ki devlet yaşasın' var. 'İnsanını yere eğdir, çömelt, gözüne biber gazı sık,  başını öne eğdir'... Böyle bir anlayış yok ki bizim anlayışımızda! Kim çocuğuna bunu yapabilir? Hangi anne hangi baba? Çocuğuna yapamazsın. 5 yaşındaki, 3 yaşındaki, 2 yaşındaki çocuklarınızın evde nasıl başı dik durduğunu, nasıl başkaldırdığını görürsünüz. O nedir biliyor musunuz? Genetiğinde var onun. İşte o 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım'. Yani bu milletin genetiğinde hürriyet vardır, özgürlük vardır.  Öyle geçiş dönemleri olur arada. 12 metrekarede öyle özgürüm ki... O Saray'ında çatlasın, ben 12 metrekarede özgürüm." 

