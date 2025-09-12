Sahte diploma çetesi elebaşı Kadiroğlu eğitim hakkı istedi: ‘Tahliye olamazsam atılabilirim’

Kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği belirlenen 134 sanığın davaya bugün Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mayıs ayında başlayan, bugün 3 duruşması görülen davada sanıklar hakkında "ÖSYM Kanunu’na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BİRLEŞME KARARI KESİNLEŞMEDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar çete elebaşı Ziya Kadiroğlu ile Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Taner Akkılıç ile SEGBİS’le bağlandı. Mahkeme hâkimi, duruşmanın başında söz konusu suç olayı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gazi Üniversitesi’nin dışındaki kamu kurum ve kuruluşların mağdur olarak yer aldığı 65 sanıklı ikinci iddianame hakkında verilen birleşme kararının kesinleşmediğini, bu yüzden söz konusu iddianame kapsamında savunma ve talep alınmayacağını belirtti.

‘NASIL YOK, SENİN SINAV NOTUN DEĞİŞMİŞ’

Hâkimin açıklamasının ardından sanık ifadelerine geçildi. Ehliyet sınavında notunu usulsüzce yükselten tutuksuz sanık Akkılıç; “Benim hiçbir şeyle alakam yok” dedi. Bunun üzerine “Nasıl yok? Senin sınav notun değiştirilmiş.” Diye sorması üzerine “Hayır, değişmesinde benim alakam yok” yanıtını verdi.

‘MALATYA BAROSU KATILMA TALEBİNDE BULUNDU’

Sanık Akkılıç’ın ardından; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren Malatya Barosu’na kayıtlı ve çete tarafından bilgileri çalınarak, çıkar amacıyla bilgileri kullanılan avukat Ali Mert İnce’nin ailesi ve Malatya Barosu adına Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez katılma talebinde bulundu.

SAVCI TALEPLERİN KABUL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Av. Demez’in katılma talebinin ardından mütalaasını açıklayan dosya savcısı; katılma taleplerinin kabul edilmesi ve sanıkların mevcut durumunun devamına karar verilmesi yönünde istemde bulundu.

‘EĞİTİM HAKKIMI SAĞLAYIN’

Savcı mütalaasının ardından sanık ifadelerine devam edildi. Bu kapsamda savunmasını veren çete elebaşısı Kadiroğlu; “Ben bu zamana kadarki açıklamalarımda samimi oldum. Karartılacak bir delil yok. Doğru bilgi verdim, vermeye devam edeceğim. Düzce Üniversitesi’nde doktara öğrencisiyim. Tutuklu olmam nedeniyle okuldan atılabilirim. Tahliye olamazsam ders seçimi yapamayacağım. Okuluma devam etmek istiyorum. Eğitim hakkımı sağlayın” dedi.

‘ÇAKARLI ARAÇLA GELİYORDU’

Diğer tutuklu sanık narkotik şubede görevli bir polisin bilgilerini çalarak kendisine sahte e-imza çıkarttığı için yargılanan Mıhyeddin Yakışır da savunmasında; “Yaklaşık 9 aydır tutukluyum. Ayhan Ateş kod adlı bir şahıs 2024’te bir dosyada yardım edeceğini söyledi. Benden e-imza 5-6 tane e-imza çıkartmamı talep etti. Kendisinin MİT’çi olduğunu söyledi. Çakarlı araçla geliyordu. 2-3 e-imzayı Kadiroğlu’na verdim. Kalanını o şahsa verdim. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ SANIKLARA YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından hâkim, katılma taleplerine karşı ifadelerini vermesi için sanık avukatlarına söz hakkı tanıdı. Avukat, takdirin mahkemeye ait olduğunu belirtti. Bunun ardından ara karar kuran hâkim; tutuksuz sanıklar Yusuf Halil Akyüz, Hamza Korkmaz, Muhammed Yıldız, Ömer Güllü ve Yakup Yüce hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Hakim ara kararında; İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, TÜRKTRUST adlı e-imza şirketi, Türkiye Barolar Birliği, Malatya Barosu, Kahramanmaraş depreminde yaşamını yitiren avukat Hasan Kaya ailesinin katılma taleplerini “suçtan doğrudan etkilenmedikleri” gerekçesiyle reddetti.

‘BEN BÖYLE KANAAT GETİRDİM’

Hasan Kaya’nın avukatı hâkimin bu kararına karşı salonda; “Diploması alınan bir kişi suçtan nasıl etkilenmez. Hasan Kaya mezardan çıkıp şikâyetçi olamayacağına göre nasıl katılacağız. Katılma talebini kabul etmediğiniz için bir şey yapamıyoruz” tepkisini gösterdi. Bunun üzerine hâkim; “Ben bu yönde kanaat getirdi. Siz bu kanaatte değilseniz gidip savcılığa şikâyette bulunun” yanıtını verdi. Hâkim bu tartışmanın ardından davayı 10 Ekim’e erteledi.