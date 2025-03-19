İmamoğlu’na dünyadan destek: ‘Tam dayanışma’

Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:19

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuzca üniversite diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına dünyadan tepkiler geldi. Avrupa Sosyalistler Partisi’nden (PES) yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını tehlikeye atma girişimini kınıyoruz. Şüpheli bir soruşturmanın ardından İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun üniversite diplomasını iptal etti. Bu, Türkiye’deki demokratik muhalefeti baskı altına alma çabalarının bir yenisidir. Türkiye’deki tüm demokratik muhalefete desteğimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

"GERÇEK GÜÇ HALKTAN GELİR"

Sarajevo Belediye Başkanı Benjamina Karic, İmamoğlu’nun diploma iptalinin politik olduğunu belirterek, “Bu tür hareketler sadece demokrasiye zarar vermekle kalmıyor; aynı zamanda İmamoğlu'nun adaylığı ve temsil ettiği şeyden duyulan korkuyu da gösteriyor. Oy kullanma ve seçilme hakkı asla siyasi olarak motive edilmiş kararlarla tehdit edilmemelidir. Ekrem İmamoğlu ve muhalefeti susturma girişimlerine karşı çıkan herkesle birlikteyiz. Demokrasideki gerçek güç halktan gelir” değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASİ GÜDÜMLÜ HAMLE"

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise yaptığı değerlendirmede, “Türk siyaseti sonsuz bir yaratıcılığa sahip. Uzak bir ihtimal gibi görünüyordu ama şimdi gerçek oldu. İstanbul Üniversitesi, 35 yıl önce verdiği Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. Bu, onun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik siyasi güdümlü bir hamle olarak görülebilir. Üzücü” diye konuştu.

"TAM DAYANIŞMA"

Avrupa Parlamentosu üyesi İtalyan milletvekili Dario Nardella konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi kabul edilemez. Diplomanın olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığı için temel bir gereklilik olduğu düşünüldüğünde, bu gelişme daha da endişe vericidir ve Türkiye'de ciddi bir demokratik açığı vurgulamaktadır. Uluslararası toplum böyle bir sonucu kınamak ve önlemek için harekete geçmelidir. Başkan İmamoğlu ile tam dayanışma” dedi.