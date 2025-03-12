İmamoğlu’na Kastamonu’da salon verilmemesi, sokakta da ‘espri konusu’ olmuş

Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:03

Güncelleme: 12.03.2025 - 17:04

CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gittiği Kastamonu’da, İmamoğlu’na salon verilmemesinin sokakta espiri konusu olduğu görülüyor. İl spor müdürlüğünün hafta başı sosyal medya hesabında paylaşılan programda şehirdeki en büyük salonun miting saatinde boş olduğu görülürken, Kastamonulular şehir dedikodusu olarak “İmamoğlu gelecek diye maç uydurmuşlar. Resmi bir maç bile yoktu. Hazırlık maçı ayarlamışlar” diyor.

İmamoğlu’nun ziyaretiyle ilgili Cumhuriyet’e konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise “Toplantı için salon talep ettik. Ancak dönüş yapmadılar. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Kastamonu İl Gençlik Spor Müdürlüğü’nün bir takımıyla devlet hastanesinin takımına maç yaptırıyorlar. Vatandaş bu işleri görünce iktidara ve idarecilere olan güveni azalıyor. Bir seçime gidiyoruz, aday belirleyin diyorlar. Adayımızı çıkartıyoruz, ‘Hadi dürüst, mertçe mücadele edelim’ diyoruz. Karşımızda devlet aygıtlarını kötüye kullanıyorlar. Daha şimdiden seçime gölge düşürüyorlar” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık turu için yaptığı il gezileri kapsamında Kastamonu’ya gitti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İmamoğlu’na salon vermemesi tartışılırken, şehrin girişinden itibaren İmamoğlu’nun her köşede kendine bir yer bulduğu görülüyor.

Şehir merkezinin ortasından geçen kanalın yürüme yollarında, sokak aralarındaki duvarlarda, şehrin panolarında hep İmamoğlu’nun afişleri yer alıyor. İnşaat halindeki binalarda bile üzerinde “Ekrem merttir” yazan ve İmamoğlu’nun artık sembol hareketlerinden biri haline gelen ceketini çıkarttığı ve kollarını sıvadığı bir fotoğrafının yer aldığı pankartlar görülüyor. Afişleri kaçıranlar içinse İmamoğlu’nun şehre geleceğiyle ilgili miting gününün sabahında yapılan anonslar var.

‘MİTİNG GÜNÜNE MAÇ UYDURULMUŞ’

İmamoğlu’na Kastamonu Merkez Spor Salonu’nun verilmemesinin Kastamonulular arasında da “espiri konusu” olduğu görülüyor. Şehirde üç spor salonu olduğunu söyleyen yurttaşlar, sokak dedikodusu olarak “İmamoğlu gelecek diye maç uydurmuşlar. Resmi bir maç bile yoktu” diyor. İl spor müdürlüğünün hafta başı sosyal medya hesabında paylaşılan haftalık programda ise 12 Mart’ta miting saati için Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda Yıldız Kız Yerel Ligi voleybol müsabakası, Atatürk Spor Salonu’nda ise Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası olduğu görülüyor.

Miting günüyle ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise “Ekrem Bey gittiği illerde hem Ramazan hem hava şartları nedeniyle salon toplantıları düzenliyor. Bizim üç salonumuz var, bunlar da siyasi partilerin çok sık kullandığı salonlar. Biz de bu toplantı için salon talep ettik. Ancak dönüş yapmadılar.

İl müdürüne kalsa belki verilebilirdi ama büyük ihtimalle yukarılara sordular” dedi. Miting gününe özel bir maç yapıldığıyla ilgili duyumlar aldıklarını söyleyen Baltacı “Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Kastamonu İl Gençlik Spor Müdürlüğü’nün bir takımıyla devlet hastanesinin takımına maç yaptırıyorlar. Bunlar vergilerimizle yapılan devletin malı. Vatandaş bu işleri görünce iktidara ve idarecilere olan güveni azalıyor. Bir seçime gidiyoruz, aday belirleyin diyorlar. Adayımızı çıkartıyoruz, ‘Hadi dürüst, mertçe mücadele edelim’ diyoruz. Karşımızda devlet aygıtlarını kötüye kullanıyorlar. Daha şimdiden seçime gölge düşürüyorlar” ifadelerini kullandı.

‘RAKİBİNİ TASFİYE ETMEK İSTİYOR’

Öte yandan; CHP kurmayları İmamoğlu’nun il turlarıyla toplumdaki erken seçim beklentisini arttırdığını söylerken, Baltacı da ilk hedeflerinin bir an önce sandığı getirmek olduğunu vurguladı. Seçim üç yıl sonraya kalsa bile bu tempoda devam edebileceklerini söyleyen Baltacı “Ama seçim halkın ihtiyacı. İktidara kalsa seçime ihtiyaç yok. Yargı eliyle rakiplerini tasfiye ettikleri bir seçim arzuluyorlar. Ama bu iktidarın eğitimi, sağlığı, ekonomiyi düzeltmesi mümkün değil. Bu nedenle milletin acil bir seçime ihtiyacı var” diye konuştu.

İmamoğlu’na siyasi yasak ihtimalini de değerlendiren Baltacı “Olmaz denilen her şey oluyor. Ama ‘Buna alıştık’ demek başka şey. Erdoğan iktidarı kendi hukukunu oluşturmuş. Anayasaya değil kendi bildiklerine uyuyorlar. Ama biz buna alışmıyoruz. Kimseyi de bu iktidara kurban etmeyeceğiz” dedi.