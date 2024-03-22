İmamoğlu'ndan AKP için sahaya inen Bakanlara:'Benim arkamda 16 milyon insan var'

İBB Başkanı İmamoğlu, son günlerde AKP'nin seçim çalışmaları için sahaya inen bakanlar hakkında açıklama yaptı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 20:19
İmamoğlu'ndan AKP için sahaya inen Bakanlara:'Benim arkamda 16 milyon insan var'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılarak oy isteyen Bakanlar hakkında konuştu. İmamoğlu, “17 bakan, aday, o, bu şu; hepsi bir avuç insan. Onların arkasında bir kişi var, benim arkamda 16 milyon var, bunu kavrayamıyorlar” dedi.

 

 


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