İmamoğlu'ndan AKP için sahaya inen Bakanlara:'Benim arkamda 16 milyon insan var'
İBB Başkanı İmamoğlu, son günlerde AKP'nin seçim çalışmaları için sahaya inen bakanlar hakkında açıklama yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılarak oy isteyen Bakanlar hakkında konuştu. İmamoğlu, “17 bakan, aday, o, bu şu; hepsi bir avuç insan. Onların arkasında bir kişi var, benim arkamda 16 milyon var, bunu kavrayamıyorlar” dedi.
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