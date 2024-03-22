İmamoğlu'ndan AKP için sahaya inen Bakanlara:'Benim arkamda 16 milyon insan var'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 20:19

Güncelleme: 22.03.2024 - 20:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılarak oy isteyen Bakanlar hakkında konuştu. İmamoğlu, “17 bakan, aday, o, bu şu; hepsi bir avuç insan. Onların arkasında bir kişi var, benim arkamda 16 milyon var, bunu kavrayamıyorlar” dedi.