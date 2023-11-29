İmamoğlu’ndan AKP’li üyelere tepki: Bu sıraları boşaltacaklar

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

Kendini dinlemeyen AKP’li meclis üyelerine, “Önümüzdeki yıl muhtemelen sıralarını boşaltacak olan arkadaşlarımızın bu bütçeyi yüzde 70’e yakın eksik bir şekilde dinlemeleri ikinci döneme olan motivasyonlarının göstergesi” dedi.



Önceki meclis toplantılarına karara bağlanan ancak İmamoğlu tarafından veto edilen kararları tekrar oylandı. İmamoğlu, 2024 yılı İBB bütçesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Toplam bütçe gelirlerimizi 178 milyar 500 milyon lira, toplam bütçe giderlerimizi ise 213 milyar 500 milyon lira olarak tasarladık. Dolayısıyla 2024 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 35 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. İSKİ ve İETT dahil konsolide bütçemiz 294 milyar lira. İştirak şirketlerimizin bütçesi ise 222 milyar lira olacak. Toplam konsolide bütçemiz 516 milyar liraya ulaşacak.”

