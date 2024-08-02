CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'den dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' mesajı

CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Cumhurbaşkanı' forsuyla birlikte paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:44
CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'den dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' mesajı
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CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı forsunun önüne getirilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Alper Yeğin, "Çözüm belli" ve "Mutlaka başaracağız" etiketlerini kullandığı paylaşımında, “Gün ola, devran döne, umut yetişe” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada gündem haline geldi. 

İşte Yeğin'in o paylaşımı: 




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