İmamoğlu'ndan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı: 'Yarın hepimizin olacak'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 99. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, "Cumhuriyet ilelebet yaşayacak, yarın umut, huzur, bereket olacak" dedi.
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, yarın 99. yaşına girecek. 29 Ekim öncesi, siyasilerden de mesajlar gelmeye devam ediyor.
Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da, 29 Ekim öncesi bir mesaj yayımladı.
"YARIN HEPİMİZİN OLACAK"
Cumhuriyet'in 99'ncu yıl dönümüne özel bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Yarın hepimizin olacak. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak; yarın umut, huzur, bereket olacak. Güzel yarınlarımız, hepimizin olacak. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.
İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Yarın Hepimizin Olacak— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 28, 2022
Cumhuriyet ilelebet yaşayacak; yarın umut, huzur, bereket olacak. Güzel yarınlarımız, hepimizin olacak.
Yaşasın Cumhuriyet ???? pic.twitter.com/IZfDf3VAzX
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