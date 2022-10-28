İmamoğlu'ndan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı: 'Yarın hepimizin olacak'

28 Ekim 2022 Cuma, 15:27

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, yarın 99. yaşına girecek. 29 Ekim öncesi, siyasilerden de mesajlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da, 29 Ekim öncesi bir mesaj yayımladı.

"YARIN HEPİMİZİN OLACAK"

Cumhuriyet'in 99'ncu yıl dönümüne özel bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Yarın hepimizin olacak. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak; yarın umut, huzur, bereket olacak. Güzel yarınlarımız, hepimizin olacak. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: