İmamoğlu’ndan güçlü başlangıç

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 04:00

İzmirliler İmamoğlu’na büyük ilgi gösterdiler. İzmir’in yanısıra Ege’deki çevre il ve ilçelerden CHP’li belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer de etkinliğe katıldı.

Karşıyaka’daki etkinlik, adaylığa soyunan İmamoğlu’nun İzmir ve Ege ile buluşmasıydı. Ama aynı zamanda bu yörenin tarihsel anlamları ve değerleri nedeniyle, Cumhuriyet ve demokrasi ile de buluşmak anlamı taşıyordu. Doğrusu bu anlamlı ve coşkulu başlangıçla, İzmir’den güçlü bir Cumhuriyet ve demokrasi ışığı yakıldı.

İzmir, ülkemizde öncü kent olarak bilinir ve tanınır. Birçok sosyal ve siyasal gelişmenin ilk işaret fişekleri İzmir’den atılmıştır. Ülkemizin batıya ve aydınlanmaya açılan penceresi olarak tanımlanan bu kadim kent, aynı zamanda çağdaş yeniliklerin, önemli atılımların ilk adımlarının atıldığı kenttir.

İzmir’in bir başka önemli yönü “kurtuluşun ve kuruluşun kenti” oluşudur.

Hele tarihi İktisat Kongresi’nin bu kentte toplanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk temel politikalarının burada belirlenmesi, hiçbir zaman unutulmaz. İşte Cumhuriyetin ikinci yüzyılına geçildiği bugünlerde; yeni bir kurtuluş ve yeniden kuruluş dönemi için, Ekrem İmamoğlu, İzmir’den yola çıktı.

İzmir’in günümüzde bir başka önemli siyasi özelliği “muhalif kent” oluşudur. İzmir ve İzmirli, bugünkü iktidara karşı en başından beri direniyor. Siyaset dünyasında ve siyasal çevrelerde “CHP’nin amiral gemisi” olarak tanımlanıyor güzel İzmir. İşte bütün bu nedenlerle, İmamoğlu adaylık yürüyüşünü İzmir’den başlattı.

İmamoğlu ve beraberindekiler, Hasan Tahsin’in ismini taşıyan vapurla Karşıyaka’ya geçti. İmamoğlu Karşıyaka’da, önce Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımın kabrini ziyaret edip çiçek bıraktı. Ardından da Atatürk’ün adını taşıyan spor salonunda İzmirlilere hitap etti.

‘YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İzmir’in CHP’li ilçe belediye başkanları ve Şenol Aslanoğlu’nun başkanlığındaki CHP İzmir örgütü; İmamoğlu’na iyi bir ev sahipliği örneği verdiler. Toplantının en çok yinelenen sloganı “Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” oldu. Önce CHP’nin 23 Mart’taki önseçiminde, sonra da bütün Türkiye’de bir demokrasi rüzgarı estireceklerini söyledi. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için İzmir’den güçlü bir başlangıç yaptı.