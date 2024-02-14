İmamoğlu'ndan İSO Başkanı Bahçıvan'a ziyaret: 'Bu büyük bir tehdittir' diyerek açıkladı...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:32

Güncelleme: 14.02.2024 - 16:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret etti.

İmamoğlu ve Bahçıvan, Odakule’deki İSO binasında gerçekleşen buluşmanın ardından kameraların karşısına geçti.

İSO’ya ilk ziyaretini 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, İBB Başkan adayı olarak yaptığını hatırlatan İmamoğlu, “5 yıl önce ben, İSO’ya, geçtiğimiz bu 5 yıla talip olan belediye başkanı adayı olarak düşüncelerimizi, fikirlerimizi, projelerimizi paylaşmak için gelmiştim. Bugün ise, geçirdiğimiz bu 5 yılın hem bir makul özetini hem de o özet üzerinden İstanbul'umuzda beş yıl boyunca, başta sanayicilerimizle, üreten insanlarımızla nasıl bir diyalog yürüttüğümüzü konuştuk, paylaştık. Elbette gelecek vizyonumuz üzerine de sohbet ettik” dedi.

“İSTANBUL, TÜRKİYE’NİN SANAYİ GÜCÜ”

İstanbul’un düzenli gelişmeye ve korunmaya muhtaç bir şehir olduğunun altını çizen İmamoğlu, “İstanbul kenti, problemleri büyüten değil, problemleri azaltan, mutlu ve huzurlu bir şehre dönüşmesi gereken bir kent. Bir yönüyle korunan, bir yönüyle de gelişimi sağlayan ama başka bir yönde de dünya ölçeğinde vizyon ortaya koyan bir kent olmalı. Elbette bunun en önemli haklarından biri de üretim. Çünkü İstanbul, aynı zamanda Türkiye'mizin de önemli bir sanayi gücü. Bu sanayi gücünün gelecekteki evreleri neler; bunlar nasıl yönetilmeli; nasıl bir sürece taşınmalı hususu üzerinden kısa bilgilerle, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Zaten bu görüşme, diyaloglar, kurumumuzla İstanbul Sanayi Odası arasında olan diyaloglardı” diye konuştu.

“ÜRETEN İNSANLARIN KIYMETİNİ BİLİYORUZ”

“İstanbul şehri, İstanbul’daki dinamik yapısıyla kararlar almalı ve yönetilmelidir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu dinamik yapının içinde İBB vardır, İSO vardır, İstanbul Ticaret Odası vardır; farklı kurum ve kuruluşlar vardır. Ve İstanbul'da hiçbir karar, akşamdan sabaha, merkezi idare tarafından alınan bir düzenle yönetilmemelidir. Bu büyük bir tehdittir. Bunların üzerinde durarak; daha demokratik, daha İstanbul'daki dinamik yapının katkı içinde olduğu, bilgi alışverişi içerisinde olduğu… Örneğin; sanayici sürecin neresinde konumlanmış, sanayinin İstanbul'daki yeri, sanayi ve İstanbul'un pozisyonunun Marmara Bölgesi'ndeki yeri, Türkiye ölçeğindeki yeri analizleriyle birlikte, bütüncül bir dayanışmayla kararların alınması gerektiği üzerinde durduk.

Biz, zaten başından beri en güçlü demokratik metodun dahil olduğu bir sürece talip olduğumuzu hep söylemiştik. Bugün de aynı yerdeyiz. Beş yıl boyunca da bunu göstermeye gayret ettik. Sanayicinin kıymetini biliyoruz. Üreten insanların kıymetini biliyoruz. Sanayinin geliştirilmesi noktasında, aynı şekilde sanayi ve iş gücü diyaloğunun iyi bir biçimde planlanması gerektiği üzerinde durduk.”

“2024-2029 DÖNEMİNE HAZIRIZ”

Bu konuda, kendi dönemlerinde kurdukları Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu bağlamda ben, beş yıl boyunca her daim İSO’nun gerçekten nitelikli, demokrat ve şeffaf bilgi akışı sağlanması yönündeki tavrına, yürekten tebrik ve teşekkür ediyorum açıkçası. Biz de İBB bünyesinde ‘Sanayi Platformu’nu kurarak, İSO başta olmak üzere, organize sanayi bölgelerindeki büyük sanayi kuruluşlarıyla ve yapılarıyla sürdürülebilir ve muazzam bir diyalog sürecini yönettik. Bu bakımdan çok faydalı bir beş yılın geçtiğini, ama çok daha güçlü bir beş yılın bizim için önümüzde hazır olduğunu kendileriyle paylaştık. İnşallah her kurum ve kuruluşuyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında çok güçlü bir dönemi hazırlayan, var eden kabiliyetli bir çalışmayı ortaya koyarız. Biz de İBB’nin 2024-2029 döneminde, böylesi güçlü bir döneme hazır ve kararlı olduğumuzu kendileriyle paylaştık. Tabii ki takdir milletimizindir. Şehrimiz ve ülkemiz için en hayırlı kararın 31 Mart'ta çıkacağını biz de umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAHÇIVAN’DAN İMAMOĞLU’NA “YAKINLIK” TEŞEKKÜRÜ

Ziyaretinden dolayı İmamoğlu’na teşekkür eden İSO Başkanı Bahçıvan da özetle şunları söyledi:

“Kendileri, geçmiş olduğumuz 5 sene süresince İSO’yla, İstanbul sanayicisiyle birlikte, farklı konularda, farklı konu başlıklarında İstanbul'umuz için, sanayimiz için, üretim hayatımız için çalışma hayatımız için ve çalışanları için, farklı değerlendirmeleri, farklı çatılar altında birlikte olarak bir mesaimiz gelişti. Ben, bu dönem zarfında göstermiş olduğum yakınlıktan dolayı Sayın Başkan’a çok teşekkür ediyorum. 5 sene çabuk geçiyor. Sayın Başkan, yeni bir dönemin hazırlığı içerisinde.

Bu yeni dönemle birlikte bugün, geleceğe dönük İstanbul'umuzun sanayisiyle ilgili değişiklikleri ve geleceğe dönük projeleri bizimle paylaşma nezaketinde bulundular. Bizler de Türkiye’nin, hatta dünyanın en marka şehri olan İstanbul'umuzun geleceğe dönük sanayiye yönelik düşüncelerimizi de kendilerine anlatma fırsatı bulduk arkadaşlarımızla. İstanbul çok kıymetli. Ve çok da kıymetli olacak. Buna inanıyoruz.”