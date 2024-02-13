ORC Araştırma son İstanbul anketini paylaştı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü, Zafer Partisi İYİ Parti'yi geçti

Yayınlanma: 13.02.2024 - 14:57

Güncelleme: 13.02.2024 - 14:57

Yerel seçimlere sayılı günler kala, kamuoyu araştırma şirketlerinin yayımladığı anketler yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak ORC Araştırma, İBB seçimlerine ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı.

10-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 3 bin 920 kişiyle bilgisayar destekli telefonla görüşülerek yapıldı. Anketin finans kaynağıysa açıklanmadı.

İMAMOĞLU İLK KEZ GERİDE

Açıklanan ankete göreyse Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Murat Kurum, İBB’nin mevcut belediye başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 1,2 puan önünde.

DEM Partisi adaylarının ile AKP'yle anlaşamadığı için seçime giren Yeniden Refah Partisi adayının oyları da dikkat çekti.

Ankette, Zafer Partisi adayının İYİ Parti adayını geçtiği de görüldü.

Buna göre anket sonuçları şöyle:

AKP adayı Murat Kurum: Yüzde 37,7

Yüzde 37,7 CHP adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 36,5

Yüzde 36,5 DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni: Yüzde 6,8

Yüzde 6,8 Zafer Parti adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3,7

Yüzde 3,7 İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 3,6

Yüzde 3,6 Yeniden Refah adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,9

Yüzde 2,9 Diğer: Yüzde 1,7

Yüzde 1,7 Kararsız: Yüzde 7,1

NE OLMUŞTU?

ORC Araştırma, 12 Mayıs’ta yayınladığı anketlerinde, 14 Mayıs 2023 seçimleri için cumhurbaşkanlığı oy tercihlerine dair Millet İttifakı adayı CHP lider iKemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,3, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 2.8 ve seçime 3 gün kala çekilen, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yüzde 1.3 şeklinde bir oy dağılımı açıklamıştı.

Seçimde ise kesin Kılıçdaroğlu yüzde 45; Erdoğan yüzde 49,2; Oğan yüzde 5,2 oranında oy almıştı. İkinci turda da Erdoğan yüzde 52 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.