İmamoğlu'ndan SÖZCÜ Tv'ye destek notu
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) medyaya yönelik baskıcı uygulamalarına tepki gösterdi.
RTÜK tarafından 10 gün karartılan SÖZCÜ TV’ye, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden el yazısıyla bir mesaj gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Basın ve medya özgür olmadıkça demokrasi var olamaz" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Basın ve medya özgür olmadıkça demokrasi var olamaz. Demokrasi ve adalet için sonsuz mücadele gücümüzle yolumuza devam edeceğiz."
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