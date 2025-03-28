İmamoğlu'ndan SÖZCÜ Tv'ye destek notu

Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:57

Güncelleme: 28.03.2025 - 13:57

RTÜK tarafından 10 gün karartılan SÖZCÜ TV’ye, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden el yazısıyla bir mesaj gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Basın ve medya özgür olmadıkça demokrasi var olamaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Basın ve medya özgür olmadıkça demokrasi var olamaz. Demokrasi ve adalet için sonsuz mücadele gücümüzle yolumuza devam edeceğiz."