İmamoğlu ve Yavaş'tan teğmenlerin ihraç kararına tepki: 'Bu karar, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen 5 teğmenin TSK'den resmen ihraç edilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu karar, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş'tan teğmenlerin ihraç kararına tepki: 'Bu karar, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:39

Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i, TSK'den resmen ihraç edildi. Karara tepki gösteren, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

Tarihe utançla geçecek bir karar daha.

“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır.

Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mustafa Kemal’in Askerleriyiz" ifadelerini kullandı.

 


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