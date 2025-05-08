İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi, AKP’li Tevfik Göksu’yu ağırladı

Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:25

Güncelleme: 08.05.2025 - 14:26

İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “İstanbul Ulaşım Tartışmaları-1” başlıklı “Afet ve Trafik Yönetimi: Akademik ve Uygulamalı Perspektifler Sempozyumu” siyasetin gölgesinde başladı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mezuniyet diplomasını iptal ederek büyük tartışma yaratan İstanbul Üniversitesi, bu kez AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu açılış konuşmacısı olarak ağırladı.

Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen sempozyum, ulaşım ve afet yönetimi gibi önemli konuları ele almayı hedeflese de, etkinlikte yer alan isimler nedeniyle kamuoyunda “tarafsızlık” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Sempozyumun düzenlendiği salonun önündeki Esenler Belediyesi'ne ait flama dikkat çekti.

Sempozyumun açılışında konuşanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül de vardı. Sempozyum programı ise şu şekilde:





İstanbul Üniversitesi’nin, İmamoğlu’na karşı attığı tartışmalı adımın ardından, aynı üniversitenin bir AKP’li belediye başkanını ağırlaması, akademik bir etkinliğin ötesinde siyasi mesajlar taşıdığı yönünde yorumlandı.



ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ GELDİ!



İstanbul Üniversitesi öğrencileri İstanbul Valisi Davut Gül ve AKP'li Esenler Belediyediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Siyasal Bilgiler kampüsünde gerçekleşen “İstanbul Ulaşım Tartışmaları-1” başlıklı “Afet ve Trafik Yönetimi: Akademik ve Uygulamalı Perspektifler Sempozyumu”nda konuşmacı olarak bulunmasına tepki gösterdi.



Öğrencilerin gazetemizin muhabirlerine ulaştırdıkları video şu şekilde: