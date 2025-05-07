Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali tebliğ edilmemişti: İstanbul Üniversitesi'nden açıklama!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:03

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:03

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, sessizliğini bozdu.

"TEBLİĞAT İÇİN ADRESLER BEKLENİYOR"

Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre; 'iptal kararının 50 gündür neden tebliğ edilmediği' sorusu üzerine açıklamada bulunan Zülfikar, "Nüfus numarası ve güncel adres olmadığı için 28 kişinin güncel adresleri soruldu, tebligat adresleri bekleniyor. Bilgileri olanlar için iptaller geçen hafta başladı" dedi.

İstanbul Üniversitesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendilerine adresleri iletmediğini, bu nedenle tebligatların gönderilmediğini belirtiyor.

"ÜNIVERSITELERIN BILIMSEL KALMASI ÖNEMLI"

İstanbul Üniversitesi, 50 günlük süre için İçişleri Bakanlığı'nı işaret ederken "İptal kararı Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek için mi verildi?" sorusuna ise "Üniversitelerin günlük tartışmalarda olması ve bilimsel kalması önemli" yanıtını verdi.

YÜKSEK LİSANS SORUSU YANITSIZ KALDI!

Prof. Dr. Zülfikar, iptal kararının siyasi sonuçları olduğu sorusuna ve İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki yüksek lisans diplomasına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.