Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali tebliğ edilmemişti: İstanbul Üniversitesi'nden açıklama!

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptal kararını 50 gündür tebliğ etmedi. Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Nüfus numarası ve güncel adres olmadığı için 28 kişinin güncel adresleri soruldu, tebligat adresleri bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali tebliğ edilmemişti: İstanbul Üniversitesi'nden açıklama!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:03

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, sessizliğini bozdu.

"TEBLİĞAT İÇİN ADRESLER BEKLENİYOR"

Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre; 'iptal kararının 50 gündür neden tebliğ edilmediği' sorusu üzerine açıklamada bulunan Zülfikar, "Nüfus numarası ve güncel adres olmadığı için 28 kişinin güncel adresleri soruldu, tebligat adresleri bekleniyor. Bilgileri olanlar için iptaller geçen hafta başladı" dedi. 

İstanbul Üniversitesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendilerine adresleri iletmediğini, bu nedenle tebligatların gönderilmediğini belirtiyor.

"ÜNIVERSITELERIN BILIMSEL KALMASI ÖNEMLI"

İstanbul Üniversitesi, 50 günlük süre için İçişleri Bakanlığı'nı işaret ederken "İptal kararı Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek için mi verildi?" sorusuna ise "Üniversitelerin günlük tartışmalarda olması ve bilimsel kalması önemli" yanıtını verdi.

YÜKSEK LİSANS SORUSU YANITSIZ KALDI!

Prof. Dr. Zülfikar, iptal kararının siyasi sonuçları olduğu sorusuna ve İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki yüksek lisans diplomasına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.


Etiketler: #diploma #İstanbul Üniversitesi #Osman Bülent Zülfikar #tebligat

İlgili Haberler

İptal kararına karşı dava açıldı, İstanbul Üniversitesi veri tabanından kaldırdı: 31 yıllık diploma silindi

İptal kararına karşı dava açıldı, İstanbul Üniversitesi veri tabanından kaldırdı: 31 yıllık diploma silindi
İmamoğlu'ndan 'diploma' çıkışı... Videoyla yanıt verdi: 'Bu kararı alanlar mutlu olamayacak'

İmamoğlu'ndan 'diploma' çıkışı... Videoyla yanıt verdi: 'Bu kararı alanlar mutlu olamayacak'
Ekrem İmamoğlu'ndan 'diploma iptali' kararına 'iptal' davası!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'diploma iptali' kararına 'iptal' davası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler