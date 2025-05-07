İptal kararına karşı dava açıldı, İstanbul Üniversitesi veri tabanından kaldırdı: 31 yıllık diploma silindi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2025 - 08:09

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, dün sabah saatlerinde, İmamoğlu’nun 31 yıl önce İstanbul Üniversitesi’nden aldığı lisans diplomasının 18 Mart’ta iptal edilmesi işlemine karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını duyurdu. İptal davasının 6 Mayıs’ta açılmasının sembolik bir önemi olduğuna dikkat çeken Pehlivan, “Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır” dedi.

YÜKSEK LİSANS UNUTULDU

Diploma iptaline karşı idare mahkemesinde açılan davadan saatler sonra İmamoğlu’nun lisans diplomasının İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından hızlıca silindiği görüldü. e-Devlet üzerinde lise mezunu olarak görünen İmamoğlu’nun 2017 yılında aldığı yüksek lisans diploması ise e-Devlet sisteminde geçerli. İBB başkanı, lisans diploması olmadan yüksek lisans mezunu konumunda bulunuyor. Pehlivan, “İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisansı silmeyi unutmuşlar. 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır” dedi.

'KUMPASIN HESABI SORULACAK'

Davanın açılmasının ardından Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada diplomasının iptal edilmesinin bir kumpas olduğunu belirtti. İmamoğlu, “İstanbul’da iradesine sahip çıkıp iktidara sandıkta dersini veren bu aziz millet, bugün de diploma kumpasını kuranlara tarih ve hukuk önünde hesap soracaktır” dedi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerini iptal ederek milletin iradesini yok sayanlar, aynı hukuksuzluğu diplomamı iptal ederek sürdürme gayretindedir.Tüm vatandaşlarımızı hak, hukuk ve adalet mücadelemize destek olmaya çağırıyorum. Bu mücadele hukukun ve demokrasinin mücadelesidir. Asla şüphe duymayın, mutlaka milletçe kazanacağız.”