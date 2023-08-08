İmamoğlu’nun İBB adaylığını açıklayacağı, genel başkanlık için Özgür Özel’in yarışacağı iddia edildi

Yayınlanma: 08.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 04:00

CHP’deki “değişim” ve “yenilenme” tartışması kurultay sürecine damgasını vururken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz” sözleri “yönünü İBB’ye çevirdiği” şeklinde yorumlandı. Kulisler de genel başkanlık konusunda net açıklama yapmayan İmamoğlu’nun, İBB’ye devam edeceği konuşuluyor. Bu kapsamda İmamoğlu’nun, “önümüzdeki 10-15 gün içinde İBB Başkanlığı adaylığını” açıklayacağı iddialar arasında.

LİSTEYE ALINMAYACAKLAR

Bu durumda “değişimcilerin” “İmamoğlu’nun desteğiyle Grup Başkanı Özgür Özel’’i kurultayda aday gösterecekleri” öne sürülüyor. Ancak, İmamoğlu’nun önderlik ettiği ve sızdırılan “çevrimiçi toplantısına” katılan Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke gibi isimlerin bu listede bulunmayacağı ileri sürülüyor. Bu isimlerin tabandan ve seçmenden “zaten yıllardan beri partideler, değişim bu isimlerle mi olacak?” tepkisini gördüğü için yer almayacağı belirtiliyor.

DELEGE DAĞILIMI KRİTİK

İstanbul’un kurultaya 196 delege verdiği anımsatılarak “Bu 36 ilin sayısına eşit. İstanbul’da CHP’nin önde olduğu ilçe örgütlerine baktığımızda İmamoğlu destekçilerinin önde olduğunu görüyoruz. Bu açıdan kurultay çetin geçebilir” değerlendirmeleri yapılıyor. Ayrıca kurmaylar, “2018’de Muharrem İnce salondaki üyelerin desteğiyle iyi bir başarı yakalamıştı. Taban ve delegeler karşı karşıyaydı. Bu kurultayda ‘değişim’ söylemleri dikkate alınmazsa aynı atmosferle karşılaşabiliriz” görüşü dillendiriliyor.

