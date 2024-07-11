İmamoğlu’nun ‘İstanbul’da 2.5 milyon mülteci var’ sözleri İBB Meclisi'nde tartışmalara neden oldu

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temmuz ayı olağan meclis toplantısı dün, Saraçhane’deki İBB Merkez Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı. İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan meclis oturumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Almanya’da yaptığı ve daha sonra İçişleri Bakanlığı’nın itiraz ettiği “İstanbul’da 2.5 milyon mülteci yaşadığına” ilişkin açıklaması tartışma yarattı.

‘AVRUPA’YA ŞİKÂYET’

Konuyla ilgili AKP’li meclis üyesi Harika Öztürk tarafından verilen önergede bu veriye nasıl ulaşıldığının açıklanması istendi. AKP’li Öztürk “Türkiye’miz bundan mutsuz gibi söylemleriyle klasik bir CHP hastalığı olan Avrupa’ya kendi ülkeni şikâyet etme hastalığından yine geri kalmamıştır” diye konuştu.

Oturumda söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, “Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan ifadeler kullanıldı. Önce kardeşim Esat, sonra katil Eset, şimdi bundan bir ay önce de ‘Sayın Esat’la daha önce tatile çıkmıştık yine çıkabiliriz’ diyorlar. Bu politika neticesinde milyonlarca mülteci ülkemize girdi. Sayıları tam olarak tespit edilemeyen ama buradaki bütün yerel yöneticilerin aslında gerçeği bildiği, verilen sayıların çok üstünde bir mülteciye hem ilçe belediyelerinin hem de İBB’nin hizmet ettiği çok açık ortada” ifadelerini kullandı.

Özcan, Türkiye’de ve İstanbul’da kaç milyon mültecinin yaşadığını açıklaması gereken partinin hükümetteki parti olduğunu söyleyerek “Arkadaşlar bu soruları yanlış yere soruyorlar” dedi. Önergenin başkanlık makamına havalesi oyçokluğu ile reddedildi.

‘ADALET VE İCRAATTA YARIŞACAĞIZ’



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Sancaktepe Belediyesi tarafından eğitim, sağlık, spor, yeşil alan ve sosyal, kültürel ihtiyaçların karşılanması için geliştirilen 20 projenin toplu temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, İstanbul’un 39 ilçesine eşit destek ve işbirliği ortamını sunduklarını kaydederek “Vatandaşlarımızın ne yazık ki uygulanan kötü ekonomik politikalarla birlikte ekonomik kriz şartlarıyla beli bükülmekte. Bunun sorumlusu ekonomik uygulamaları bugüne kadar taşıyan ne yazık ki hükümettir. Özellikle kamu kurumlarında israfı söküp atmalıyız. Belediye başkanlarımız iyilikte, adil olmakta, icraatta yarışacaklar. Partizanlıkta yarışmayacaklar” dedi.

