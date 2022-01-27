İmamoğlu'nun MOBESE tepkisine Soylu'dan kaçamak cevap

27 Ocak 2022 Perşembe, 14:31

Dün AKOM’da düzenlediği basın toplantısında yemek tartışmalarına ilişkin konuşan İmamoğlu, "Devletin imkanları kullanılarak MOBESE görüntülerinin böylesi magazinsel bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin takipçi olacağım" ifadelerini kullandı.

"Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'lerle ilgili açıklaması oldu' sözlerine, "Arkadaşlar; dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtını verdi.

''HUKUKİ MÜCADELEMİ ISRARLA SÜRDÜRECEĞİM''

İmamoğlu, "MOBESE gibi hususların ne için kullanılacağı yazıyor. Bu sürecin bir parçası olarak servis ediliyor ve birileri bunları kullanıyor. Bu önemli bir meseledir. Bunu yapan kimse, bunun talimatını veren kimse, buna müsaade eden hangi sistemse… Önemini gözlerimin içine bakan her insan anlayabilir. Mevcut konunun önüne geçmesin diye bu kadar konuşuyorum ama önemini nasıl hissettiğimi ne kadar önemli bulduğumu ve takipçisi olacağımı, hukuki mücadelemi ısrarla sürdüreceğimi buradan bildireyim" ifadelerine yer vermişti.

TBMM GÜNDEMİNDE

Öte yandan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’de bir balıkçı restoranına giriş görüntülerinin yasadışı servis edildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Görüntüleri, MOBESE sisteminden kim ya da kimler tarafından alınmıştır? Görüntülerin alınması talimatını kim vermiştir" diye sordu.

''YAYINLANMASI SUÇ''

Anayasa'nın 20. Maddesinde kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının anayasal bir hak olarak teminat altına alındığını hatırlatan Kılınç, İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin MOBESE sisteminden alınarak yayınlanmasının Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre suç olduğunu söyledi.