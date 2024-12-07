İmamoğlu’nun parti içi çıkışı sonrası bir grup milletvekili Yavaş’ı ziyaret etti

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içi tartışmalarla ilgili “Her an kurultay olabilir’ dedikodularına muhatap edilen partimize dair bir süreç yönetilmekte. Bu dedikoduların kaynağının parti dışı çevreler olduğu apaçık ortadadır ama dedikodu ateşine odun taşımamak hepimizin görevidir” açıklamasının ardından bu sözlerden rahatsızlık duyan bazı CHP’li milletvekilleri, CHP PM Üyesi Orhan Sarıbal’ın yaptığı “Partimizin kurultay sürecini yalnızca genel başkanlık ya da parti yönetimi ekseninde tartışmak, tabanımızın duygularını ve taleplerini görmezden gelmek kabul edilemez” paylaşımına destek vererek İmamoğlu’na tepki gösterdi. Vekiller, hafta içi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan kapalı toplantıda da bu tartışmaların başka bir toplantıyla konuşulmasını talep etti.

Parti içinde bu olayların yankıları sürerken bir grup milletvekilinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etmesi dikkat çekti.

‘ALTERNATİF ADAY’

Yapılan ziyaret “İmamoğlu’nun çıkışına karşı alternatif adaya destek görüntüsü veren bir mesaj” olarak okundu. Yavaş’ı ziyaret eden vekiller de görüşmeye ilişkin “Özellikle planlanan bir ziyaret değildi. Belediyelere çıkartılan engeller ve zorlamalara karşı destek için uzun süredir ziyaret etmek istiyorduk. Bundan sonra da sahada yaptığı belediye hizmetlerine daha fazla destek vereceğiz. Görünür kılacağız. CHP’yi yanında daha fazla hissettireceğiz” dedi.

Yönetimden yöneltilen “Partiye zarar veriyorlar” eleştirilerine de yanıt veren vekiller, “Partinin yerel seçimlerden bu yana ivme artırması gerekirken sahada öyle olmadığı gözüküyor. Biz de buna yönelik bir eleştiri getiriyoruz ama bize ‘Partiye zarar veriyorsun’ deniyor. İleride işler kötüye giderse ‘Gününde bunları neden eleştirmediniz’ denecek. Ancak Ekrem Bey de bize ‘Partiye zarar vermeyin’ diyor. Halbuki partiyle ilgili ‘İki başlılık görüntüsü var’ denirken Ekrem Bey’in yaptığı bu çıkışlar da eleştirileri besliyor. Bu da partiye zarar veriyor” iddiasında bulundu.